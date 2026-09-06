До первого места не хватило с десяток карпов.
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Сегодня 23:15
Представители Латвии заняли второе место на чемпионате мира по ловле карпа
Представители Латвии Валтерс Пирктиньш и Райвис Кабинецкис завоевали серебряные медали чемпионата мира по ловле карпа в Северной Македонии.
Соревнования по ловле карпа представляют собой 72-часовой марафон, во время которого спортсмены постоянно находятся на берегу и ловят рыбу практически без перерыва. Результат определяется по общему весу пойманных карпов.
Пирктиньш и Кабинецкис поймали в общей сложности 194 килограмма рыбы. До золотой медали латвийцам не хватило 20 килограммов.
Золотую и бронзовую медали в индивидуальном зачете завоевали спортсмены из Украины.
В соревнованиях участвовало рекордное количество спортсменов - 99 пар из 33 стран.
В командном зачете Латвия заняла девятое место. Чемпионом мира стала Украина, серебро завоевала Венгрия, а бронзу - Литва.