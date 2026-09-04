В Риге скоро будет открыт новый спортивный комплекс
Рижский университет Страдиня (RSU) в среду, 9 сентября, откроет новый спортивный учебно-исследовательский комплекс на улице Цигориню в Риге.
Как сообщили в вузе, в комплексе площадью 3627 квадратных метров оборудованы спортивный зал для баскетбола и волейбола, тренажерный зал, помещения для гимнастики, пилатеса и йоги, а также многофункциональный зал.
В новом комплексе спортивные команды университета смогут как тренироваться, так и проводить домашние матчи.
В комплексе также предусмотрены помещения для учебы и научной работы. Создана научно-исследовательская лаборатория для измерения параметров человеческого тела и физических показателей, оборудованы помещения для физиотерапии и медицинский пункт. Спортивные и гимнастические залы будут также использоваться в учебном процессе студентов Латвийской академии спортивной педагогики RSU.
Проект спортивного комплекса был завершен в апреле 2024 года, а строительство началось в декабре того же года.
Общая стоимость нового спортивного комплекса составила 13,4 миллиона евро, включая налог на добавленную стоимость (НДС). Как пояснили в RSU, в эту сумму входят строительные работы, налоги, приобретение оборудования для комплекса и другие расходы, необходимые для реализации проекта.
Из общей стоимости проекта 500 тысяч евро составляет софинансирование из Механизма восстановления и устойчивости Европейского союза. Эти средства предназначены для приобретения оборудования в связи с объединением Латвийской академии спортивной педагогики с RSU.
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В комплексе предусмотрены решения для обеспечения доступности среды, в том числе лифт, адаптированные санитарные помещения и решения универсального дизайна. Также оборудованы стоянки для велосипедов и электрических средств передвижения.