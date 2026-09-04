В Риге скоро будет открыт новый спортивный комплекс

В комплексе также предусмотрены помещения для учебы и научной работы. Создана научно-исследовательская лаборатория для измерения параметров человеческого тела и физических показателей, оборудованы помещения для физиотерапии и медицинский пункт. Спортивные и гимнастические залы будут также использоваться в учебном процессе студентов Латвийской академии спортивной педагогики RSU.