В Риге скоро будет открыт новый спортивный комплекс
Фото: пресс-материал
Комплекс выглядит солидно.
В Латвии

В Риге скоро будет открыт новый спортивный комплекс

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Рижский университет Страдиня (RSU) в среду, 9 сентября, откроет новый спортивный учебно-исследовательский комплекс на улице Цигориню в Риге.

Как сообщили в вузе, в комплексе площадью 3627 квадратных метров оборудованы спортивный зал для баскетбола и волейбола, тренажерный зал, помещения для гимнастики, пилатеса и йоги, а также многофункциональный зал.

В новом комплексе спортивные команды университета смогут как тренироваться, так и проводить домашние матчи.

В комплексе также предусмотрены помещения для учебы и научной работы. Создана научно-исследовательская лаборатория для измерения параметров человеческого тела и физических показателей, оборудованы помещения для физиотерапии и медицинский пункт. Спортивные и гимнастические залы будут также использоваться в учебном процессе студентов Латвийской академии спортивной педагогики RSU.

Фото: пресс-материал
Спортзал просторен.
Спортзал просторен.

Проект спортивного комплекса был завершен в апреле 2024 года, а строительство началось в декабре того же года.

Общая стоимость нового спортивного комплекса составила 13,4 миллиона евро, включая налог на добавленную стоимость (НДС). Как пояснили в RSU, в эту сумму входят строительные работы, налоги, приобретение оборудования для комплекса и другие расходы, необходимые для реализации проекта.

Из общей стоимости проекта 500 тысяч евро составляет софинансирование из Механизма восстановления и устойчивости Европейского союза. Эти средства предназначены для приобретения оборудования в связи с объединением Латвийской академии спортивной педагогики с RSU.

В комплексе предусмотрены решения для обеспечения доступности среды, в том числе лифт, адаптированные санитарные помещения и решения универсального дизайна. Также оборудованы стоянки для велосипедов и электрических средств передвижения.


 

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НДСУниверситет имени Страдиня

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