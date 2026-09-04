Латвия - Германия: началась продажа билетов на важнейший матч отбора на ЧМ-2027
В пятницу стартует продажа билетов на матч сборной Латвии против действующих чемпионов мира и Европы Германии. Для латвийской команды эта игра может стать ключевой в борьбе за путевку на ЧМ-2027.
В пятницу, 4 сентября, начнется продажа билетов на матч мужской сборной Латвии по баскетболу против Германии - действующего чемпиона мира и Европы. Билеты поступят в продажу в 12:00 на сайте bezrindas.lv и на портале Латвийского баскетбольного союза basket.lv.
Матч второго этапа квалификации чемпионата мира 2027 года между сборными Латвии и Германии состоится 27 ноября в 19:30 на Xiaomi Arēna в Риге.
Еще одну игру в этом отборочном окне латвийская сборная проведет 30 ноября против Израиля. Израильская команда рассчитывает получить разрешение Международной федерации баскетбола (FIBA) снова проводить домашние матчи после трехлетнего перерыва. Если FIBA не одобрит проведение игры в Израиле, встреча, как ожидается, состоится в Риге и, возможно, со зрителями.
Латвии необходимо побеждать
После восьми туров квалификации по семь побед имеют Германия, Польша и Хорватия. На счету Латвии четыре победы.
Чтобы сохранить реальные шансы на выход в финальную часть чемпионата мира, латвийской сборной необходимо выиграть все четыре оставшихся матча.
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Второй этап квалификации Латвия начала с поражения в Хорватии, однако затем дома уверенно обыграла Израиль со счетом 85:70, сохранив шансы на путевку на чемпионат мира.
Повторение четвертьфинала ЧМ-2023
Предстоящая встреча с Германией станет напоминанием о драматичном четвертьфинале чемпионата мира 2023 года. Тогда команды встретились на решающей стадии турнира, а Германия вырвала победу со счетом 81:79 в напряженной концовке.
В нынешнем отборочном турнире Германия демонстрирует впечатляющие результаты. На первом этапе она дважды обыграла Израиль - 89:69 и 92:86, дважды победила Кипр - 83:64 и 111:79, а в матчах с Хорватией команды обменялись победами - 88:93 и 91:89.
На втором этапе Германия в августе дома победила Нидерланды со счетом 99:83, а затем в гостях после овертайма одолела Польшу - 96:94.
Теперь латвийской сборной предстоит сыграть против одной из сильнейших команд мирового баскетбола. Для Латвии победа в этом матче может иметь огромное значение в борьбе за путевку на чемпионат мира 2027 года.