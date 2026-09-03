Россиянам разрешили вернуться на международную лыжню, но поставили перед ними одно условие
Российские и белорусские спортсмены в предстоящем сезоне перед участием в соревнованиях Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) должны будут подписать декларацию о нейтралитете.
Лыжники и сноубордисты обеих стран-агрессоров в новом сезоне смогут продолжить участие в соревнованиях FIS в статусе нейтральных атлетов, однако запрет на использование государственной символики обеих стран сохранится.
FIS сообщает, что спортсмены, тренеры и официальные лица из России и Беларуси смогут получить разрешение на участие в соревнованиях FIS, однако перед этим им необходимо подписать декларацию о нейтралитете, основанную на ранее установленных FIS принципах.
В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил российскую апелляцию относительно участия ее спортсменов в международных соревнованиях. На основании этого решения российские спортсмены получили возможность участвовать в международных соревнованиях по лыжным видам спорта в качестве нейтральных атлетов, а параспортсменам было разрешено выступать с национальной символикой.
В предстоящем сезоне российские и белорусские спортсмены смогут выступать только в индивидуальных соревнованиях.
Вероятнее всего, представители обеих стран-агрессоров по-прежнему будут испытывать сложности с получением виз для въезда в некоторые европейские страны, где проходят этапы Кубка мира.