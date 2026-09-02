С баскетболистов РФ и Беларуси частично сняли санкции
Международная федерация баскетбола (ФИБА) решила разрешить представителям России и Беларуси вернуться к участию в международных баскетбольных соревнованиях в индивидуальном статусе. Решение о возможном возвращении сборных обеих стран планируют принять в декабре.
В индивидуальном порядке дисквалификация снята с российских и белорусских баскетболистов, тренеров, судей, комиссаров и других официальных лиц, участвующих в баскетбольных процессах. Решение касается как классического баскетбола, так и баскетбола 3х3.
Гораздо сложнее обстоит вопрос с возвращением российских и белорусских команд на международные соревнования. ФИБА заявила, что по этому вопросу будет тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом (МОК), Ассоциацией международных федераций летних олимпийских видов спорта (ASOIF) и другими федерациями олимпийских командных видов спорта.
Одним из главных вопросов станет возможная реинтеграция сборных России и Беларуси в квалификационный процесс к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
Возвращение сборных России и Беларуси, однако, может привести к серьезному конфликту в европейском баскетболе. Еще в июне федерации баскетбола десяти стран, в том числе Латвийский баскетбольный союз (LBS), предупредили ФИБА, что могут отказаться играть против сборных обеих стран-агрессоров.