С баскетболистов РФ и Беларуси частично сняли санкции

Возвращение сборных России и Беларуси, однако, может привести к серьезному конфликту в европейском баскетболе. Еще в июне федерации баскетбола десяти стран, в том числе Латвийский баскетбольный союз (LBS), предупредили ФИБА, что могут отказаться играть против сборных обеих стран-агрессоров.