Спортсменов из близкой к Латвии страны могут отстранить от Олимпиады - и это не Россия
Польша рискует остаться без олимпийского флага: после ареста главы местного Олимпийского комитета обсуждается даже отстранение всей страны от Игр. Причиной кризиса стало расследование вокруг криптовалютной биржи и возможных связей с организованной преступностью.
Польские спортсмены могут лишиться права участвовать в Олимпийских играх, если Международный олимпийский комитет (МОК) приостановит полномочия Польского олимпийского комитета (PKOl). Такой сценарий обсуждается после ареста президента комитета Радослава Песевича.
Как сообщает польский портал Onet.pl, членам PKOl была направлена внутренняя служебная записка с тремя возможными сценариями выхода из кризиса. По словам вице-президента комитета Томаша Хаммера, эти варианты были предложены после задержания Песевича.
Наиболее благоприятным для Польши вариантом считается добровольная отставка Песевича. По мнению Хаммера, это позволило бы снять обеспокоенность МОК сложившейся ситуацией. Однако сам Песевич обвинения отвергает и утверждает, что стал жертвой политической кампании, поэтому его добровольный уход считается маловероятным.
Второй вариант - руководство PKOl самостоятельно отстраняет Песевича от должности или освобождает его. Для этого необходимо провести заседание правления. Устав организации позволяет снять должностное лицо, если его действия нанесли ущерб репутации комитета или человек больше не способен выполнять свои обязанности.
Третий сценарий Хаммер назвал самым рискованным. Если польский олимпийский комитет не сможет самостоятельно решить кризис, МОК может напрямую вмешаться и приостановить его участие. В таком случае польские спортсмены могут лишиться возможности выступать на Олимпийских играх под польским флагом.
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За что арестовали главу польского Олимпийского комитета
Песевича задержали в Варшаве сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью польской полиции. Ему вменяют злоупотребление влиянием в интересах отдельных кредиторов криптовалютной биржи Zondacrypto, когда компания оказалась на грани банкротства.
Суд в Катовице постановил оставить Песевича под стражей на три месяца. Расследование в отношении него началось еще в апреле, после чего польские спортивные федерации призвали руководителя Олимпийского комитета уйти в отставку.
Песевич заключил от имени олимпийского комитета спонсорское соглашение с Zondacrypto. Согласно договоренности, польские спортсмены, завоевавшие медали на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо, должны были получить премии в криптовалюте.
Польские власти считают, что Zondacrypto фактически работала по принципу финансовой пирамиды. После краха компании ущерб оценивается примерно в 350 млн злотых, или около 80 млн евро. По данным властей, пострадали около 30 000 человек.
Песевич также оказался в центре внимания из-за дорогих часов стоимостью около 40 000 евро, которые, по сообщениям польских СМИ, он получил от главы Zondacrypto Пшемыслава Краля. Сам глава PKOl утверждает, что купил часы самостоятельно. Краль, по данным СМИ, покинул Польшу после начала расследования.
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В деле фигурируют и другие высокопоставленные лица
Песевич - не единственный известный польский чиновник, оказавшийся связан с расследованием Zondacrypto.
Бывший министр юстиции и генеральный прокурор Збигнев Зебро, по имеющимся сообщениям, уехал в США. Его бывший заместитель Марцин Романовский, как утверждают польские источники, скрывается в контролируемой Россией части Молдовы - Приднестровье.
Скандал также приобрел политическое измерение. Избранный в 2025 году президентом Польши националист Кароль Навроцкий уже трижды накладывал вето на законопроекты, регулирующие криптовалютный рынок.
Премьер-министр Дональд Туск, в свою очередь, заявил в Сейме, что основатель Zondacrypto Сильвестр Сушек, исчезнувший в 2022 году, вероятно, мертв. По словам Туска, в истории с криптовалютной платформой могут быть замешаны деньги российской мафии.
Таким образом, расследование, начавшееся как дело вокруг криптовалютной компании, теперь способно выйти далеко за пределы финансовой сферы и создать серьезные проблемы для польского спорта. Если PKOl не сможет самостоятельно разрешить кризис, окончательное решение о его статусе может принять МОК.