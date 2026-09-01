Спортсменов из близкой к Латвии страны могут отстранить от Олимпиады - и это не Россия

Второй вариант - руководство PKOl самостоятельно отстраняет Песевича от должности или освобождает его. Для этого необходимо провести заседание правления. Устав организации позволяет снять должностное лицо, если его действия нанесли ущерб репутации комитета или человек больше не способен выполнять свои обязанности.