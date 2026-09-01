Один из самых дорогих спортивных проектов последних лет оказался на грани банкротства

В последние недели признаки финансовых трудностей стали особенно заметными. В конце августа LIV Golf сообщила большинству сотрудников, что их работа в нынешней структуре организации завершится в первую неделю сентября. Руководство объяснило массовое сокращение персонала необходимостью уменьшить расходы и перейти к новой модели работы.