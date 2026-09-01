Один из самых дорогих спортивных проектов последних лет оказался на грани банкротства
Профессиональная гольф-лига LIV Golf, созданная при финансовой поддержке суверенного фонда Саудовской Аравии, может обратиться за защитой от кредиторов уже в сентябре.
Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, LIV Golf рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве уже на неделе, начинающейся 7 сентября. Эта процедура американского законодательства позволяет компании продолжать работу, одновременно проводя реструктуризацию долгов.
Пять миллиардов за четыре года
LIV Golf появилась в 2022 году как конкурент крупнейшему американскому профессиональному гольф-туру PGA Tour. За проектом стоял Public Investment Fund Саудовской Аравии.
Чтобы привлечь лучших гольфистов мира, новая лига предлагала огромные призовые и многомиллионные гарантированные контракты. В LIV Golf перешли такие известные игроки, как Фил Микельсон, Брукс Кепка, Брайсон Дешамбо и Джон Рам.
Однако создание конкурента PGA Tour оказалось чрезвычайно дорогим. По данным Reuters, с момента запуска проекта PIF вложил в LIV Golf более 5 млрд долларов.
Весной 2026 года саудовский фонд сообщил, что прекратит финансирование лиги после завершения нынешнего сезона. В PIF объяснили решение изменением инвестиционных приоритетов. Для LIV Golf это стало серьезнейшей проблемой, поскольку проект продолжал зависеть от внешнего финансирования.
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Массовые увольнения и неоплаченные счета
В последние недели признаки финансовых трудностей стали особенно заметными. В конце августа LIV Golf сообщила большинству сотрудников, что их работа в нынешней структуре организации завершится в первую неделю сентября. Руководство объяснило массовое сокращение персонала необходимостью уменьшить расходы и перейти к новой модели работы.
Кроме того, несколько компаний, оказывавших LIV Golf различные услуги, обратились в суд из-за неоплаченных счетов. Возникли вопросы и с выплатами самим спортсменам.
По информации Financial Times, гольфистам, которым по действующим контрактам причитаются миллионы долларов гарантированных выплат после 2026 года, начали предлагать урегулировать обязательства за значительно меньшие суммы — первоначальные предложения составляли лишь несколько центов на каждый причитающийся доллар.
LIV 2.0 вместо прежней лиги
Руководство LIV Golf пока не собирается полностью закрывать проект. Вместо нынешней модели обсуждается создание существенно более компактной версии под условным названием LIV 2.0.
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Предполагается, что новая лига будет проводить около десяти турниров в год по всему миру. Одновременно руководство пытается найти частных инвесторов.
По данным Financial Times, переговоры ведутся с инвестиционной компанией BC Partners. Рассматривается возможность вложения до 300 млн долларов. Однако потенциальному инвестору необходимо сначала понять, как будут урегулированы огромные обязательства перед спортсменами и другими кредиторами.