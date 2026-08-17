Латвийская теннисистка Камилла Бартоне, вероятно, начнет выступать за Беларусь

В профилях Бартоне на сайтах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF) Латвия больше не указана в качестве страны спортсменки. При этом в исходном коде страницы WTA Бартоне фигурирует как белорусская теннисистка. При этом официально подтвердить смену представительства пока не удалось. Представители WTA и ITF не сообщали о соответствующем решении спортсменки.