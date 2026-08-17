Латвийская теннисистка Камилла Бартоне, вероятно, начнет выступать за Беларусь
24-летняя Камилла Бартоне, представлявшая Латвию в профессиональном теннисе, вероятно, сменила спортивное представительство на Беларусь. При этом Латвийская теннисная федерация утверждает, что ничего об этом не знает.
24-летняя латвийская теннисистка Камилла Бартоне, вероятно, сменила спортивное представительство с Латвии на Беларусь. На это указывают данные профилей спортсменки, ее участие в белорусских соревнованиях и информация о месте тренировок.
В профилях Бартоне на сайтах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Международной федерации тенниса (ITF) Латвия больше не указана в качестве страны спортсменки. При этом в исходном коде страницы WTA Бартоне фигурирует как белорусская теннисистка. При этом официально подтвердить смену представительства пока не удалось. Представители WTA и ITF не сообщали о соответствующем решении спортсменки.
Еще одним свидетельством возможного перехода стало появление Бартоне в рейтинге Белорусской теннисной федерации. В качестве места ее тренировок указана столица Беларуси Минск.
Судя по публикациям самой теннисистки в Instagram, в последние месяцы она действительно проводит большую часть времени в Беларуси. В минувшие выходные Бартоне приняла участие в местном теннисном турнире.
При этом Латвийский теннисный союз не подтверждает, что спортсменка официально уведомила федерацию о смене представительства. Генеральный секретарь Латвийского теннисного союза Иван Кузовенков сообщил, что федерация не поддерживает связь с Бартоне с зимы и не получала от нее информации о переходе в Беларусь.
Бартоне сейчас занимает 808-е место в рейтинге WTA. В профессиональных турнирах она не выступала с середины мая.