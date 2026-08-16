ВИДЕО: молодые латвийские баскетболисты впервые стали чемпионами Европы
Латвийские баскетболисты в Румынии впервые в истории стали победителями чемпионата Европы U-16. В финале Латвия со счетом 75:69 (19:21, 13:12, 24:11, 19:25) победила сверстников из Франции, завершив турнир без единого поражения.
Самым результативным в составе сборной Латвии стал Бенджамин Янис Беруэ, набравший 22 очка и сделавший 13 подборов. Маркус Яхович завершил матч с 15 очками и восемью подборами, Маркус Александров набрал 14 очков, а Матисс Прейманис добавил еще десять.
В сборной Франции 19 очками и восемью подборами отметился Мессия Гетан Ивани, а Эмануэль Дестом Альже набрал 13 очков.
В первые минуты матча французы получили преимущество в пять очков, однако в дальнейшем первой четверти латвийские баскетболисты отыгрались и не позволили соперникам увеличить отрыв более чем до трех очков.
После пяти минут второй четверти Латвия благодаря небольшому рывку вышла вперед на пять очков. Затем результативнее действовали французские баскетболисты, и на большой перерыв латвийская команда ушла, уступая одно очко.
В начале третьей четверти латвийцы совершили рывок 6:0 и вновь получили преимущество в пять очков, которое позднее выросло уже до 11. Французам на некоторое время удалось немного сократить отставание, однако в концовке четверти Маркус Александров набрал пять очков подряд, и Латвия повела 56:44.
В начале четвертой четверти более агрессивная защита французов создала латвийцам проблемы в нападении. Соперники совершили рывок 7:0 и вдвое сократили преимущество Латвии. Однако затем уже латвийцы ответили семью очками подряд и добились преимущества +14.
Ближе к завершению основного времени французам удалось сократить отставание до четырех очков. Но на последней минуте Беруэ дважды подряд успешно завершил проходы к кольцу и сделал счет 74:66 в пользу Латвии. В оставшуюся 31 секунду латвийские баскетболисты сохранили преимущество и одержали историческую победу.
Ранее в матче за бронзовые медали Испания обыграла Литву по четвертям 31:19, 29:16, 24:27, 12:31.
Сборная Латвии прошла весь чемпионат без поражений. На групповом этапе латвийские баскетболисты победили Италию со счетом 82:70, Турцию - 88:63 и Чехию - 95:80, заняв первое место в группе B.
В 1/8 финала Латвия разгромила Сербию - 99:59, в четвертьфинале победила Грецию - 92:80, а в полуфинале оказалась сильнее Испании - 92:87.
Франция также заняла первое место в своей группе. Французы победили Словению - 93:68, Бельгию - 85:61 и Германию - 87:58. В первом раунде плей-офф Франция разгромила Грузию со счетом 89:54, в четвертьфинале Румынию - 108:69, а в полуфинале победила Литву - 92:82.
Сборная Латвии U-16 среди юношей во второй раз в истории играла в финале чемпионата Европы. В 2014 году, когда турнир проходил в Латвии, латвийцы также встретились в финале с Францией, но тогда уступили со счетом 53:78. Лидерами той команды были нынешние игроки взрослой сборной Родион Куруц, Артур Страутиньш, Кристерс Зорикс и Робертс Блумбергс.
В 2018 году в финале чемпионата Европы играла юниорская сборная Латвии U-18. Турнир также проходил в Латвии, а в решающем матче хозяева уступили Сербии. В той команде выступали нынешние игроки взрослой сборной Артур Жагарс, Артур Куруц и Марцис Штейнбергс.
В 2013 году в Таллинне до финала чемпионата Европы дошла сборная Латвии U-20, которая в решающем матче уступила Италии. В составе той команды выступали Андрейс Гражулис, Оярс Силиньш, Янис Берзиньш, Ингус Якович и Каспарс Вецвагарс. Последний уже начал тренерскую карьеру и в прошлом году привел «Валмиеру» к чемпионским титулам в Латвийско-эстонской лиге и чемпионате Латвии, а также к победе в Кубке Латвии.