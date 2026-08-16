ВИДЕО: молодые латвийские баскетболисты впервые стали чемпионами Европы

Сборная Латвии U-16 среди юношей во второй раз в истории играла в финале чемпионата Европы. В 2014 году, когда турнир проходил в Латвии, латвийцы также встретились в финале с Францией, но тогда уступили со счетом 53:78. Лидерами той команды были нынешние игроки взрослой сборной Родион Куруц, Артур Страутиньш, Кристерс Зорикс и Робертс Блумбергс.