С российских и белорусских автогонщиков сняли почти все санкции, оставив лишь один запрет
Фото: Shutterstock
Теперь российские автогонщики могут мчаться к победам, несмотря на то, что их страна каждый день бомбит мирных жителей соседней страны.
В мире

С российских и белорусских автогонщиков сняли почти все санкции, оставив лишь один запрет

Отдел спорта

Otkrito.lv

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Международная автомобильная федерация (FIA) сняла ограничения с представителей России и Беларуси, введенные после российского вторжения в Украину в 2022 году.

Теперь российские и белорусские гонщики, команды и официальные лица вновь смогут участвовать в международных соревнованиях под флагами своих стран и использовать национальную символику. 

Всемирный совет по автоспорту (WMSC) принял соответствующее решение 3 августа, однако официально о нем стало известно только сейчас. Изменения вступили в силу сразу после принятия решения. 

Согласно новым правилам, представители России и Беларуси смогут без прежних ограничений выступать на международных и зональных соревнованиях FIA. Им вновь разрешено использовать национальные флаги, цвета и другую государственную символику на форме, автомобилях и оборудовании. Во время соревнований также могут исполняться гимны России и Беларуси.

Кроме того, спортсменам больше не потребуется подписывать обязательство о соблюдении нейтрального статуса, которое действовало после начала полномасштабной войны России против Украины.

При этом одно существенное ограничение FIA сохранила: международные и региональные соревнования под эгидой федерации по-прежнему запрещено проводить на территории России и Беларуси. Этот запрет будет действовать до дальнейшего уведомления.

После начала российского вторжения в Украину в 2022 году FIA ввела экстренные меры в отношении России и Беларуси. Российские и белорусские спортсмены могли участвовать в ряде соревнований только в нейтральном статусе - без национальных флагов, цветов и гимнов. Также были запрещены международные соревнования FIA на территории обеих стран.

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