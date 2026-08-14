С российских и белорусских автогонщиков сняли почти все санкции, оставив лишь один запрет

После начала российского вторжения в Украину в 2022 году FIA ввела экстренные меры в отношении России и Беларуси. Российские и белорусские спортсмены могли участвовать в ряде соревнований только в нейтральном статусе - без национальных флагов, цветов и гимнов. Также были запрещены международные соревнования FIA на территории обеих стран.