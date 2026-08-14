С российских и белорусских автогонщиков сняли почти все санкции, оставив лишь один запрет
Международная автомобильная федерация (FIA) сняла ограничения с представителей России и Беларуси, введенные после российского вторжения в Украину в 2022 году.
Теперь российские и белорусские гонщики, команды и официальные лица вновь смогут участвовать в международных соревнованиях под флагами своих стран и использовать национальную символику.
Всемирный совет по автоспорту (WMSC) принял соответствующее решение 3 августа, однако официально о нем стало известно только сейчас. Изменения вступили в силу сразу после принятия решения.
Согласно новым правилам, представители России и Беларуси смогут без прежних ограничений выступать на международных и зональных соревнованиях FIA. Им вновь разрешено использовать национальные флаги, цвета и другую государственную символику на форме, автомобилях и оборудовании. Во время соревнований также могут исполняться гимны России и Беларуси.
Кроме того, спортсменам больше не потребуется подписывать обязательство о соблюдении нейтрального статуса, которое действовало после начала полномасштабной войны России против Украины.
При этом одно существенное ограничение FIA сохранила: международные и региональные соревнования под эгидой федерации по-прежнему запрещено проводить на территории России и Беларуси. Этот запрет будет действовать до дальнейшего уведомления.
После начала российского вторжения в Украину в 2022 году FIA ввела экстренные меры в отношении России и Беларуси. Российские и белорусские спортсмены могли участвовать в ряде соревнований только в нейтральном статусе - без национальных флагов, цветов и гимнов. Также были запрещены международные соревнования FIA на территории обеих стран.