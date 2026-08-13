Латвийская спецслужба проверит спортивное агентство на предмет его связей с РФ
Служба государственной безопасности (СГБ) сообщила о том, что оценивает ситуацию, связанную с контрактами клиентов основанного латвийским спортивным агентом Артуром Калнитисом агентства BSA Basketball с баскетбольными клубами в России.
СГБ отмечает, что в нынешних геополитических условиях, когда продолжается развязанная Россией война против Украины, переход в российские спортивные клубы или содействие переходу спортсменов из западных стран в клубы страны-агрессора противоречит интересам безопасности Латвии и всего трансатлантического сообщества, а также основным ценностям демократического общества, включая уважение к человеческой жизни и территориальной неприкосновенности другого независимого государства.
В СГБ также обращают внимание на то, что выступления спортсменов из стран НАТО и Европейского союза в России используются подконтрольными Кремлю информационными ресурсами в целях военной пропаганды. В российских информационных ресурсах такие случаи преподносятся как выражение поддержки агрессивной внешней политики России, в том числе войны против Украины.
Согласно общедоступной информации, игрок BSA Basketball Нейт Мейсон в прошлом месяце заключил контракт с российским клубом «Зенит» из Санкт-Петербурга, а другой игрок BSA Basketball - Кертис Холлис - присоединился к российскому клубу «Автодор».
Ранее генеральный директор Латвийского баскетбольного союза Каспарс Ципрус сообщил, что, по имеющейся у него информации, BSA Basketball официально зарегистрировано в Объединенных Арабских Эмиратах и не ведет хозяйственной деятельности в Латвии.
Согласно информации Firmas.lv, в настоящее время Калнитис является совладельцем и должностным лицом одной зарегистрированной в Латвии компании - BSA Football. Ему принадлежат 35% долей капитала предприятия, еще 20% принадлежат Руделофсу Неретсу, а по 15% - бывшим игрокам сборной Латвии по баскетболу Янису Стрелниексу, Дайрису Бертансу и Давису Бертансу.