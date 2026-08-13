Латвийская спецслужба проверит спортивное агентство на предмет его связей с РФ

В СГБ также обращают внимание на то, что выступления спортсменов из стран НАТО и Европейского союза в России используются подконтрольными Кремлю информационными ресурсами в целях военной пропаганды. В российских информационных ресурсах такие случаи преподносятся как выражение поддержки агрессивной внешней политики России, в том числе войны против Украины.