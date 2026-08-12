Скандал в США: бывшие баскетболисты НБА один за другим объявили себя баскетболистками
В течение последней недели появляются противоречивые сообщения о ситуации в женской НБА — WNBA. В результате два бывших баскетболиста НБА заявили о своем желании выставить кандидатуры на драфт WNBA 2027 года.
Внимание к вопросу об участии трансгендерных людей в WNBA привлекла одна из самых популярных баскетболисток лиги София Каннингем. Она заявила, что не поддерживает появление трансгендерных спортсменок в лиге, поскольку считает, что в WNBA должны играть только женщины, которые родились женщинами.
Обосновывая свою позицию, Каннингем заявила, что хочет защитить молодых девушек в раздевалках, а также считает, что им не следует выходить на площадку против биологических мужчин, которые впоследствии сменили пол. Позже спортсменка смягчила свои высказывания, отметив, что ничего не имеет против трансгендерных людей.
Sophie Cunningham: "The WNBA media, all we ever do is cover everything except basketball ... You can talk about other things, those are great stories, it shows fans who people outside of the court, but I think we gotta keep the main thing the main thing."pic.twitter.com/AgVTTfHA43— Underdog WNBA (@UnderdogWNBA) August 5, 2026
Тем не менее это не помешало болельщикам приходить на матчи Indiana Fever как в поддержку высказываний Каннингем, так и выступая против них. Последние организовали в том числе небольшие протесты. В результате тема получила широкое внимание.
Еще больше внимания тема получила после того, как принадлежащее Fox News издание OutKick направило сообщение французской трансгендерной баскетболистке Жюли Тетар, спросив, хотела бы она играть в WNBA.
Тетар, которая выступает за женскую команду Монако, то есть во второй лиге Франции, ответила, что это было бы ее мечтой.
«Нужно быть реалистами — я уже немолода, и есть множество более мастеровитых баскетболисток, чем я», — заявила Тетар, которая при этом демонстрирует результативную игру во втором французском дивизионе. В плей-офф сезона 2025/2026 она в среднем набирала 14 очков и делала 18,5 подбора.
🚨Julie Tétart, a transgender player who’s averaging 21 points this season in France's second-tier women's basketball league was asked about joining the WNBA:— Polymarket Sports (@PolymarketSport) August 4, 2026
Tétart: "I won't say no." pic.twitter.com/GcXjBkvqdd
Но и на этом история не закончилась. Еще больше внимания к теме привлекли два бывших баскетболиста НБА — турок Энес Кантер, сменивший фамилию на Фридом, и Ройс Уайт. Кантер провел в НБА 11 лет, выступая за разные команды, тогда как Уайт сыграл в лиге всего три матча и заметной статистикой не отметился.
Оба активно участвуют в общественной и политической жизни. Кантер является известным критиком президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а Уайт после завершения спортивной карьеры занялся политикой. В 2024 году он от Республиканской партии баллотировался в Сенат США от штата Миннесота. Поэтому в решениях обоих бывших баскетболистов можно усмотреть и политические мотивы.
«После тщательных размышлений и изучения правил я официально выдвигаю свою кандидатуру на драфт WNBA. Если для этого достаточно просто заявить о своем гендере, то я соответствую условиям для игры в WNBA. Я понимаю, что мое появление на площадке вызовет разные мнения. Я здесь не для того, чтобы над кем-то издеваться, шутить или проявлять неуважение», — заявил Кантер.
After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines,— Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) August 7, 2026
I’m officially declaring myself a @WNBA prospect.
If simply declaring who you are is all that’s required, then I meet every single requirement necessary to compete in the WNBA.
My team and I have… pic.twitter.com/msncUZUT1J
Уайт пошел еще дальше. «Уже на этой неделе я заявил, что являюсь трансгендерным человеком. Иногда в целях профессионального баскетбола я идентифицирую себя как женщину. Поэтому я выставлю свою кандидатуру на драфт WNBA 2027 года. Думаю, в WNBA меня будет трудно остановить, но я командный игрок. Буду делать все, что тренер и девушки захотят от меня. Думаю, WNBA стоило бы выступить с каким-нибудь заявлением по поводу участия мужчин в этой лиге», - сказал он. Кроме того, Уайт опубликовал свои фотографии в женских париках.
EXCLUSIVE: Former NBA first-round pick Royce White says he's declaring for the 2027 WNBA Draft, claiming he now identifies as transgender for the purpose of playing professional basketball.— Fox News (@FoxNews) August 8, 2026
The 6-foot-8 former Houston Rockets draft pick follows fellow former NBA player Enes… pic.twitter.com/yUI8NdoiaX
Сама WNBA пока воздерживается от развернутых комментариев. Комиссар WNBA Кэти Энгельберт направила командам меморандум, в котором сообщила, что рабочая группа президентов и генеральных менеджеров клубов на следующем заседании обсудит вопрос трансгендерных игроков.