Скандал в США: бывшие баскетболисты НБА один за другим объявили себя баскетболистками

Уайт пошел еще дальше. «Уже на этой неделе я заявил, что являюсь трансгендерным человеком. Иногда в целях профессионального баскетбола я идентифицирую себя как женщину. Поэтому я выставлю свою кандидатуру на драфт WNBA 2027 года. Думаю, в WNBA меня будет трудно остановить, но я командный игрок. Буду делать все, что тренер и девушки захотят от меня. Думаю, WNBA стоило бы выступить с каким-нибудь заявлением по поводу участия мужчин в этой лиге», - сказал он. Кроме того, Уайт опубликовал свои фотографии в женских париках.