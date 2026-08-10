Накануне важных матчей сборная Латвии по баскетболу потеряла еще одного ценного игрока
Мужской сборной Латвии по баскетболу в предстоящих матчах второго раунда квалификации чемпионата мира 2027 года не сможет помочь Артурс Жагарс, сообщает портал Sportacentrs.com.
Артурс Жагарс был включен в список из 16 кандидатов, однако, по информации Sportacentrs.com, в воскресенье баскетболист сообщил руководству сборной Латвии, что не сможет присоединиться к команде.
На прошлой неделе 26-летний баскетболист присоединился к клубу Китайской баскетбольной ассоциации (CBA) "Чжэцзян Голден Буллз".
В августе сборная Латвии проведет два матча квалификации чемпионата мира. 27 августа латвийские баскетболисты на выезде сыграют с Хорватией, а 30 августа дома примут Израиль.
До этого запланированы две товарищеские встречи: 19 августа сборная Латвии на выезде встретится со Словенией, а 23 августа дома сыграет со сборной Украины, которую тренирует Айнарс Багатскис.
В группе K второго раунда квалификации чемпионата мира 2027 года сборная Латвии с тремя победами и тремя поражениями занимает четвертое место. Лидирует Польша с шестью победами в шести матчах. Следом идут Хорватия и Германия, одержавшие по пять побед. Ниже Латвии располагаются Нидерланды и Израиль, которые начинают второй раунд с двумя победами.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что и Кристапс Порзиньгис не поможет мужской сборной Латвии в августовских матчах.