Накануне важных матчей сборная Латвии по баскетболу потеряла еще одного ценного игрока

В группе K второго раунда квалификации чемпионата мира 2027 года сборная Латвии с тремя победами и тремя поражениями занимает четвертое место. Лидирует Польша с шестью победами в шести матчах. Следом идут Хорватия и Германия, одержавшие по пять побед. Ниже Латвии располагаются Нидерланды и Израиль, которые начинают второй раунд с двумя победами.