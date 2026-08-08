Это не наши ценности: латвийский баскетбол столкнулся с проявлениями расизма
Расизм и дискриминация - это не мнение и не часть ценностей латвийского баскетбола, заявил в социальных сетях генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза (LBS) Каспарс Ципрусс.
Ципрусс отметил, что в последние дни LBS столкнулся с несколькими случаями, когда в социальных сетях в адрес баскетболистов сборной Латвии звучали расистские и дискриминационные высказывания.
«Латвийский баскетбол меняется. И это хорошо. В наших сборных играют молодые люди с разным семейным, культурным и этническим происхождением. Они, их родители родились в Латвии, выросли в Латвии, учились в наших школах, тренировались в наших клубах и, что самое главное, они выбирают представлять Латвию», - пояснил Ципрусс.
«Когда они надевают майку сборной Латвии, они становятся нашими. И наше отношение к ним должно быть точно таким же. Мир меняется, и общество также становится более разнообразным. Этого не нужно бояться. Напротив, это возможность стать сильнее и лучше. Расизм и дискриминация - это не мнение. Это не форма юмора. И это не часть ценностей латвийского баскетбола», - продолжил он.
Ципрусс добавил, что LBS не намерен мириться с подобными случаями и уже обратился в Международную федерацию баскетбола (ФИБА), чтобы добиться удаления подобных комментариев, а также усилить внимание к предотвращению таких ситуаций в цифровой среде.
«При необходимости мы готовы обратиться и в правоохранительные органы Латвии», - подчеркнул Ципрусс.
Par vērtībām, kuras mēs nedrīkstam pazaudēt. 🇱🇻🏀— Kaspars Cipruss (@KCipruss) August 8, 2026
Pēdējās dienās Latvijas Basketbola savienība ir saskārusies ar vairākiem nepatīkamiem gadījumiem sociālajos tīklos, kuros mūsu spēlētāji tiek vērtēti un aizskarti pēc viņu ādas krāsas vai izcelsmes.
Tas liek par šo tēmu runāt…
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