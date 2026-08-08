Это не наши ценности: латвийский баскетбол столкнулся с проявлениями расизма

«Когда они надевают майку сборной Латвии, они становятся нашими. И наше отношение к ним должно быть точно таким же. Мир меняется, и общество также становится более разнообразным. Этого не нужно бояться. Напротив, это возможность стать сильнее и лучше. Расизм и дискриминация - это не мнение. Это не форма юмора. И это не часть ценностей латвийского баскетбола», - продолжил он.