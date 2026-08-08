Это не наши ценности: латвийский баскетбол столкнулся с проявлениями расизма
Фото: Shutterstock
Расисты добрались и до латвийского спорта.
В Латвии

Это не наши ценности: латвийский баскетбол столкнулся с проявлениями расизма

Отдел спорта

Otkrito.lv

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Расизм и дискриминация - это не мнение и не часть ценностей латвийского баскетбола, заявил в социальных сетях генеральный секретарь Латвийского баскетбольного союза (LBS) Каспарс Ципрусс.

Ципрусс отметил, что в последние дни LBS столкнулся с несколькими случаями, когда в социальных сетях в адрес баскетболистов сборной Латвии звучали расистские и дискриминационные высказывания.

«Латвийский баскетбол меняется. И это хорошо. В наших сборных играют молодые люди с разным семейным, культурным и этническим происхождением. Они, их родители родились в Латвии, выросли в Латвии, учились в наших школах, тренировались в наших клубах и, что самое главное, они выбирают представлять Латвию», - пояснил Ципрусс.

«Когда они надевают майку сборной Латвии, они становятся нашими. И наше отношение к ним должно быть точно таким же. Мир меняется, и общество также становится более разнообразным. Этого не нужно бояться. Напротив, это возможность стать сильнее и лучше. Расизм и дискриминация - это не мнение. Это не форма юмора. И это не часть ценностей латвийского баскетбола», - продолжил он.

Ципрусс добавил, что LBS не намерен мириться с подобными случаями и уже обратился в Международную федерацию баскетбола (ФИБА), чтобы добиться удаления подобных комментариев, а также усилить внимание к предотвращению таких ситуаций в цифровой среде.

«При необходимости мы готовы обратиться и в правоохранительные органы Латвии», - подчеркнул Ципрусс.

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