УЕФА продолжает угрожать бойкотом чемпионатов мира по футболу
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), несмотря на извинения Международной федерации футбола (ФИФА) за неудачный план президента Джанни Инфантино продать часть коммерческих прав на чемпионат мира, по-прежнему не исключает бойкота соревнований ФИФА.
«Члены УЕФА предельно ясно изложили условия, касающиеся возможного неучастия в соревнованиях ФИФА, - говорится в заявлении. - Во-первых, предложения о продаже основных соревнований должны были быть отозваны, а во-вторых, должны были быть предоставлены гарантии того, что подобные попытки исказить игру больше никогда не повторятся».
По мнению УЕФА, эти условия не выполнены. Кроме того, организация вновь недвусмысленно заявила, что утратила доверие к президентству Инфантино.
«Эта позиция остается неизменной», - говорится в заявлении УЕФА.
Всемирный профсоюз футболистов ФИФПРО также обвинил Инфантино в «серьезном злоупотреблении президентскими полномочиями».
Футбольная ассоциация Англии (FA) в свою очередь отозвала свою поддержку переизбрания Инфантино.
Правозащитная организация Amnesty International заявила, что «нынешний кризис подчеркивает необходимость реформы системы управления».
Ранее на этой неделе ФИФА выступила с заявлением о том, что Инфантино сохраняет «полное доверие» генерального секретаря и правления организации. ФИФА также принесла извинения за неудачную инициативу Инфантино продать часть коммерческих прав на чемпионат мира и пообещала «обеспечить, чтобы подобное больше не повторилось».
«Распространенное вчера заявление о том, что некоторые работающие на президента ФИФА люди (чья карьера зависит от его благосклонности) согласны с ним, ничего не меняет», - говорится в заявлении УЕФА.