УЕФА продолжает угрожать бойкотом чемпионатов мира по футболу

Ранее на этой неделе ФИФА выступила с заявлением о том, что Инфантино сохраняет «полное доверие» генерального секретаря и правления организации. ФИФА также принесла извинения за неудачную инициативу Инфантино продать часть коммерческих прав на чемпионат мира и пообещала «обеспечить, чтобы подобное больше не повторилось».