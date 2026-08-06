Один из лучших латвийских баскетболистов больше не будет играть за сборную

Летом 2023 года Бертанс был обменян из «Даллас Маверикс» в «Оклахома-Сити Тандер», где начал свой восьмой сезон в сильнейшей баскетбольной лиге мира. За время карьеры в НБА он также выступал за «Вашингтон Уизардс» и «Сан-Антонио Спёрс».