Один из лучших латвийских баскетболистов больше не будет играть за сборную
Давис Бертанс завершил карьеру в сборной Латвии по баскетболу, сообщила Латвийская федерация баскетбола. «Пришло время прислушаться к своему организму. Пришло время поставить точку в карьере в сборной», — заявил 33-летний баскетболист.
Бертанс дебютировал в составе национальной команды Латвии 12 августа 2011 года в возрасте 18 лет, а уже через три недели, будучи самым молодым игроком сборной, выступил на финальном турнире чемпионата Европы 2011 года в Шяуляе.
За 80 матчей в составе сборной он в среднем за 19 минут набирал 9,6 очка, делал 3,3 подбора и 0,6 блок-шота.
В составе национальной команды Бертанс участвовал в чемпионате мира 2023 года и финальных турнирах трех чемпионатов Европы — в 2011, 2017 и 2025 годах.
В прошлом году карьеру в сборной Латвии завершил и старший брат Дависа — Дайрис Бертанс, который сейчас занимает должность спортивного директора мужских сборных Латвии.
На клубном уровне Давис Бертанс продолжает карьеру. В следующем сезоне он вновь будет выступать за клуб Dubai из Объединенных Арабских Эмиратов, который играет в Евролиге. В этом году команда стала чемпионом Адриатической лиги.
Paldies, Dāvi! 🫶 👏— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 5, 2026
@dbertans42 #TrīsZvaigznes 🇱🇻 pic.twitter.com/UoscgiG4C1
До перехода в Dubai Бертанс начал сезон-2023/2024 в клубе НБА «Оклахома-Сити Тандер», однако по ходу сезона был обменян в «Шарлотт Хорнетс». Летом клуб отказался от услуг латвийского форварда, после чего он получил статус свободного агента.
Летом 2023 года Бертанс был обменян из «Даллас Маверикс» в «Оклахома-Сити Тандер», где начал свой восьмой сезон в сильнейшей баскетбольной лиге мира. За время карьеры в НБА он также выступал за «Вашингтон Уизардс» и «Сан-Антонио Спёрс».
Всего в НБА латвийский баскетболист провел 475 матчей, в которых в среднем за 18 минут набирал 7,7 очка и делал 2,4 подбора. Трехочковые броски он реализовывал с точностью 39,6%.
На драфте НБА 2011 года Бертанс был выбран под 42-м номером клубом «Индиана Пэйсерс», однако сразу после этого был обменян в «Сан-Антонио Спёрс». Тогда он стал лишь вторым латвийским баскетболистом, выбранным на драфте НБА.