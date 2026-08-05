На Уимблдоне латвийка и сальвадорец были неудержимы.
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Вчера 23:20
Дуэт Остапенко-Аревало попробует выиграть еще один турнир Большого шлема
Чемпионы Уимблдона в смешанном парном разряде — латвийская теннисистка Алена Остапенко и представитель Сальвадора Марсело Аревало — выступят вместе и на Открытом чемпионате США, сообщили организаторы турнира.
В финале Уимблдона латвийско-сальвадорский дуэт со счетом 4:6, 7:5, 6:2 обыграл австралийцев Марка Полманса и Сторм Хантер.
До этого лучшим результатом Остапенко в соревнованиях смешанных пар на турнирах Большого шлема был выход в финал Уимблдона в 2019 году в паре со шведом Робертом Линдстедтом.
Открытый чемпионат США этого года пройдет в первые две недели сентября.