Россия отказалась участвовать в чемпионате мира по волейболу в Польше

«Если российской команде придется играть против сборной Украины, то в какой стране должен пройти этот матч? Что будет происходить на трибунах и за их пределами? Для меня это немыслимо, — сказал Свидерский. — Надеюсь, что тот, кто принял решение допустить россиян, возьмет на себя ответственность и за его последствия».