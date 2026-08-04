Россия отказалась участвовать в чемпионате мира по волейболу в Польше
Россия отказалась от участия в чемпионате мира по волейболу 2027 года, который пройдет в Польше, сообщила во вторник Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).
В федерации пояснили, что такое решение принято «в связи с отсутствием гарантий безопасности российских спортсменов на территории этой страны».
«Мы считаем, что на этом турнире спорта будет очень мало, а доминировать будет политика», — заявил президент ВФВ Станислав Шевченко.
ВФВ также сообщила, что продолжает изучать возможность участия женской сборной России в чемпионате мира 2027 года, который пройдет в США и Канаде. Международная федерация волейбола (FIVB) совместно с оргкомитетом турнира, а также федерациями волейбола США и Канады продолжает работу по этому вопросу.
Президент Польской федерации волейбола Себастьян Свидерский заявил, что не представляет возможности проведения чемпионата мира с участием российской сборной. По его словам, власти Польши не будут выдавать въездные визы российским спортсменам.
«Если российской команде придется играть против сборной Украины, то в какой стране должен пройти этот матч? Что будет происходить на трибунах и за их пределами? Для меня это немыслимо, — сказал Свидерский. — Надеюсь, что тот, кто принял решение допустить россиян, возьмет на себя ответственность и за его последствия».
В начале июля Международная федерация волейбола сняла все ограничения на участие российских спортсменов в соревнованиях после того, как Международный олимпийский комитет рекомендовал отменить все ограничения в отношении российских спортсменов и временно восстановить в правах Олимпийский комитет России.