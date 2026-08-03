МОК выделил Латвии 26 000 евро на подготовку юных спортсменов
Латвия получила дополнительное финансирование в размере 26 000 евро (30 000 долларов США) от Международного олимпийского комитета на подготовку молодых спортсменов к Олимпийским играм в Дакаре.
Средства предназначены для подготовки 18 молодых латвийских спортсменов, которые будут представлять страну на IV Всемирных юношеских Олимпийских играх в Дакаре.
Финансирование распределят между 12 спортивными федерациями Латвии. Поддержку получат представители легкой атлетики, баскетбола 3x3, плавания, бокса, парусного спорта, велоспорта, тхэквондо, триатлона, спортивных танцев, ушу, пляжной борьбы и пляжного спринта на байдарках и каноэ.
Полученные средства пойдут на подготовку спортсменов, включая проведение тренировочных сборов, приобретение спортивного инвентаря, а также медицинское сопровождение.
IV Всемирные юношеские Олимпийские игры пройдут в столице Сенегала Дакаре с 31 октября по 13 ноября. Это будут первые Олимпийские игры такого масштаба, которые состоятся на территории Африки.
Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 2700 молодых спортсменов, представляющих 206 национальных олимпийских комитетов со всего мира.