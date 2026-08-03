Лучший латвийский баскетболист не поможет сборной в ответственных матчах квалификации ЧМ-2027

Всего за сезон Порзиньгис провел 32 матча — 17 за Hawks и 15 за Warriors. В среднем за 24 минуты на площадке он набирал 16,7 очка, делал 5,2 подбора, отдавал 2,5 результативной передачи и совершал 1,2 блок-шота. В матчах стадии play-in он набрал 20 и 11 очков, однако Warriors после поражения во второй игре завершили сезон, не сумев выйти в плей-офф.