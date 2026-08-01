Главу ФИФА заставили отказался от планов продать чемпионаты мира по футболу

В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), раскритиковав инициативу ФИФА, заявил, что его национальные ассоциации будут бойкотировать турниры ФИФА, если коммерческий план будет реализован. Против проекта также выступила Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), а в пятницу к позиции КОНКАКАФ и УЕФА присоединилась и Азиатская футбольная конфедерация (AFC).