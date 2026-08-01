Главу ФИФА заставили отказался от планов продать чемпионаты мира по футболу
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отказался от плана коммерческой реформы организации, против которого выступили международные футбольные конфедерации и политики.
"Выслушав все мнения, стало совершенно ясно, что этот проект вызвал раскол, который не соответствует интересам первоначальной цели", - говорится в заявлении Инфантино.
ФИФА планировала продать часть коммерческих прав на чемпионаты мира и другие турниры, создав частично частную дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE). Предполагалось, что до конца этого года проект позволит привлечь 4,2 млрд долларов США.
В четверг Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), раскритиковав инициативу ФИФА, заявил, что его национальные ассоциации будут бойкотировать турниры ФИФА, если коммерческий план будет реализован. Против проекта также выступила Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), а в пятницу к позиции КОНКАКАФ и УЕФА присоединилась и Азиатская футбольная конфедерация (AFC).
Ранее Инфантино обещал, что каждая национальная футбольная федерация, поддержавшая этот план, получит по 40 млн долларов США.
Если бы проект был одобрен, в начале 2027 года каждая из 211 национальных ассоциаций - членов ФИФА могла бы получить единовременную выплату в размере 20 млн долларов США. Кроме того, объем финансирования на цикл 2027-2030 годов планировалось увеличить с 8 млн до 20 млн долларов США для каждой федерации.