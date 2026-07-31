Отвергнув резкую критику футбольных организация, ФИФА настаивает на продаже чемпионатов мира
Несмотря на резкую критику со стороны крупнейших футбольных конфедераций, ФИФА не намерена отказываться от масштабной коммерческой реформы. В организации заявили, что продолжат обсуждение проекта, который должен принести миллиарды долларов.
ФИФА подтвердила, что продолжит работу над своим новым коммерческим проектом, несмотря на сопротивление со стороны ведущих футбольных организаций. В заявлении, опубликованном в пятницу, Международная федерация футбола подчеркнула, что намерена завершить консультации со всеми национальными ассоциациями и не собирается отказываться от своих планов.
Ранее стало известно, что ФИФА хочет передать часть коммерческих прав, связанных с чемпионатом мира и другими турнирами, новой полукоммерческой структуре FIFA Forward Enterprise (FFE). Ожидается, что уже к концу года проект позволит привлечь около 4,2 млрд долларов.
Инициатива вызвала недовольство в футбольном сообществе. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что его члены готовы бойкотировать турниры ФИФА, если проект будет реализован. Против также выступили Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), а затем к их позиции присоединилась и Азиатская футбольная конфедерация (AFC).
В ответ ФИФА заявила, что распространяемая в СМИ информация не отражает сути проекта и мешает конструктивному обсуждению.
"Никто не продает футбол. ФИФА никогда не рассматривала подобный вариант", - говорится в заявлении организации.
В федерации подчеркнули, что каждая из 211 национальных ассоциаций должна получить возможность ознакомиться с проектом и высказать свое мнение, опираясь на факты, а не на публикации в прессе.
Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее заявил, что федерации, поддержавшие реформу, смогут рассчитывать на дополнительное финансирование. В случае утверждения проекта в начале 2027 года каждая национальная ассоциация получит единовременную выплату в размере 20 млн долларов, а объем финансирования на цикл 2027-2030 годов увеличится с нынешних 8 млн до 20 млн долларов. Ранее также сообщалось, что сторонникам реформы может быть выделено до 40 млн долларов.