Отвергнув резкую критику футбольных организаций, ФИФА настаивает на продаже чемпионатов мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино ранее заявил, что федерации, поддержавшие реформу, смогут рассчитывать на дополнительное финансирование. В случае утверждения проекта в начале 2027 года каждая национальная ассоциация получит единовременную выплату в размере 20 млн долларов, а объем финансирования на цикл 2027-2030 годов увеличится с нынешних 8 млн до 20 млн долларов. Ранее также сообщалось, что сторонникам реформы может быть выделено до 40 млн долларов.

