МОК не помог: сборную России по хоккею снова не допустили к чемпионатам мира
Международная федерация хоккея вновь отказала сборным России в допуске к мировым первенствам. Российские команды пропустят еще один сезон чемпионатов мира среди мужчин, юниоров и молодежи.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение не допускать сборные России к участию в чемпионатах мира в следующем сезоне.
Ранее, в январе, IIHF продлила отстранение российских команд. Однако Федерация хоккея России (ФХР) обжаловала это решение, и дисциплинарный комитет IIHF отменил прежнее постановление, которое автоматически запрещало участие российских сборных в международных турнирах.
После повторного рассмотрения каждого турнира в отдельности совет IIHF постановил, что сборные России не примут участия в чемпионате мира среди мужчин, молодежном чемпионате мира, а также чемпионатах мира среди юношей и девушек до 18 лет в следующем сезоне.
При этом вопрос о возможном участии женской сборной России в чемпионате мира будет вновь рассмотрен советом IIHF в ноябре, поскольку федерация придерживается практики индивидуальной оценки каждого турнира.
В ФХР уже отреагировали: пообещали обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде. "Организация не принимает и не понимает недальновидную позицию ИИХФ, которая игнорирует рекомендации Международного олимпийского комитета и не соответствует идее спорта, призванного объединять людей по всему миру", — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте.
Российские хоккейные сборные отстранены от соревнований под эгидой IIHF с февраля 2022 года - после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За это время команды уже пропустили пять подряд чемпионатов мира, а также были лишены возможности выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.