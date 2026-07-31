МОК не помог: сборную России по хоккею снова не допустили к чемпионатам мира

Российские хоккейные сборные отстранены от соревнований под эгидой IIHF с февраля 2022 года - после начала полномасштабного вторжения России в Украину. За это время команды уже пропустили пять подряд чемпионатов мира, а также были лишены возможности выступить на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.