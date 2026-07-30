Глава ФИФА объяснил, почему надо продать чемпионаты мира по футболу
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино рассказал, что идея создания частной дочерней компании для коммерческого использования потенциала чемпионата мира является "возможностью, а не обязанностью".
Недавно объявленное предложение продать доли в крупнейших турнирах ФИФА по всему миру вызвало волну критики и возмущения. Однако Инфантино защитил эту инициативу, заявив, что слишком малая часть коммерческой прибыли, которую приносит футбол, направляется на развитие тех сфер футбола, которые больше всего нуждаются в финансировании.
"FIFA Forward Enterprise (FFE) - это, по сути, предложение, возможность. Это часть демократического процесса, процесса консультаций, и, самое главное, это возможность, а не обязанность", - сказал Инфантино в видеообращении.
"Это уникальная возможность значительно ускорить развитие футбола во всем мире. Но еще раз подчеркиваю: это лишь предложение, а не обязательство."
Инфантино отметил, что цель инициативы - использовать коммерческий потенциал, который до сих пор оставался нереализованным. По его словам, проект может быть реализован только в том случае, если его поддержат все 211 национальных федераций ФИФА в ходе демократического голосования, а затем одобрит Совет ФИФА.
Президент ФИФА также подчеркнул, что для реализации этого потенциала необходимы дополнительные знания и компетенции, отличающиеся от тех, которые требуются для управления и развития спорта.
"FFE будет заниматься коммерческой деятельностью и организацией всех соревнований, принадлежащих ФИФА, а также вопросами спонсорства, продажи телеправ, лицензирования и реализации новых коммерческих проектов, чтобы это принесло пользу всем 211 национальным федерациям."
Инфантино заверил, что сам футбол не изменится, а болельщики только выиграют от этих преобразований.
"Болельщики по всему миру получат огромную выгоду от этого преобразующего потенциала, потому что он изменит футбол в их странах", - заявил он.
ФИФА намерена продать часть коммерческих прав на чемпионат мира и другие турниры, создав частично частную дочернюю компанию FFE. Организация рассчитывает привлечь к концу этого года 4,2 млрд долларов США.
Национальным федерациям, которые поддержат этот коммерческий план, ФИФА обещает выплатить по 40 млн долларов США (35,15 млн евро) каждой.