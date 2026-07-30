Глава ФИФА объяснил, почему надо продать чемпионаты мира по футболу

Инфантино отметил, что цель инициативы - использовать коммерческий потенциал, который до сих пор оставался нереализованным. По его словам, проект может быть реализован только в том случае, если его поддержат все 211 национальных федераций ФИФА в ходе демократического голосования, а затем одобрит Совет ФИФА.