Десятки воевавших против Украины паралимпийцев включены в сборные РФ
Более 70 российских военнослужащих, участвовавших в войне против Украины, вошли в состав национальных сборных России по паралимпийским видам спорта. Об этом сообщил вице-президент Паралимпийского комитета России Иван Потехин.
По его словам, в региональных паралимпийских сборных сейчас числятся более 700 военных, принимавших участие в боевых действиях, а в национальных командах, которые выступают в том числе на международных соревнованиях, - более 70 человек.
Потехин также заявил, что победители и призеры чемпионатов России по паралимпийским видам спорта продолжают подготовку к международным соревнованиям.
В прошлом году Международный паралимпийский комитет (IPC) отменил дисквалификацию российских и белорусских спортсменов, объявив, что представители стран-агрессоров будут рассматриваться наравне со спортсменами из других государств. Благодаря этому решению российские и белорусские паралимпийцы получили возможность участвовать в Паралимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
В 2023 году полный запрет на участие российских и белорусских спортсменов был заменен частичной дисквалификацией. Она позволяла им выступать только в нейтральном статусе после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.