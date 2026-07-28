Латвия резко осудила возвращение гандболистов России и Беларуси на международные соревнования
Латвийская федерация гандбола (LHF) выступила с резкой критикой решения о возвращении российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, в начале июля Международный олимпийский комитет (МОК) отменил ограничения для российских спортсменов, разрешив им участвовать в командных соревнованиях и квалификационных турнирах к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
Как сообщили в LHF, Совет Международной федерации гандбола (IHF) направил национальным федерациям официальное письмо, в котором уведомил об отмене ограничений, введенных против федераций гандбола России и Беларуси. Это решение позволяет командам, официальным лицам и судьям из этих стран вновь участвовать в международных турнирах.
«Латвийская федерация гандбола считает, что международные спортивные организации обязаны защищать основные ценности олимпийского движения - мир, уважение, права человека и международную солидарность. Решение вернуть к участию страны-агрессоры в то время, когда в Украине продолжают гибнуть мирные жители, разрушается инфраструктура, а миллионы людей вынуждены покидать свои дома, является морально неприемлемым и создает опасный прецедент для международного спорта», - говорится в заявлении федерации.
В LHF также подчеркнули, что IHF приняла решение без консультаций с национальными федерациями стран-участниц и без учета позиции Федерации гандбола Украины.
«Латвийская федерация гандбола осуждает подобную недемократичную практику принятия решений и призывает IHF пересмотреть свое решение, привлечь национальные федерации к обсуждению и принимать решения, соответствующие общим ценностям демократических государств и ответственности международного спортивного сообщества», - отмечается в заявлении.
Кроме того, в федерации считают, что возвращение России и Беларуси в международный гандбол возможно только после окончания полномасштабной войны, вывода российских войск с территории Украины и восстановления международно признанных границ Украины 1991 года.
МОК пока сохраняет запрет на использование российского флага и исполнение государственного гимна. Кроме того, российские спортсмены перед участием в соревнованиях должны будут пройти несколько допинг-проверок.
Возвращение России в международный спорт по-прежнему сопровождается большими ограничениями, чем возвращение Беларуси. Беларуси еще в начале мая МОК разрешил вновь участвовать в соревнованиях без каких-либо ограничений, касающихся государственного флага, гимна или национальной символики.