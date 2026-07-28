Латвия резко осудила возвращение гандболистов России и Беларуси на международные соревнования

«Латвийская федерация гандбола считает, что международные спортивные организации обязаны защищать основные ценности олимпийского движения - мир, уважение, права человека и международную солидарность. Решение вернуть к участию страны-агрессоры в то время, когда в Украине продолжают гибнуть мирные жители, разрушается инфраструктура, а миллионы людей вынуждены покидать свои дома, является морально неприемлемым и создает опасный прецедент для международного спорта», - говорится в заявлении федерации.