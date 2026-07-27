Определились победители чемпионата Латвии по летнему биатлону
Эстере Волфа и Ренарс Биркенталс в Цесисе стали победителями чемпионата Латвии по летнему биатлону в сокращенной индивидуальной гонке и спринте.
В женской сокращенной индивидуальной гонке на 12,5 км на лыжероллерах Волфа допустила три промаха на огневых рубежах и финишировала с результатом 40 минут 9,2 секунды. Байба Бендика прошла дистанцию почти на полминуты быстрее, однако допустила на один промах больше и уступила Волфе 15 секунд.
Третье место заняла Санита Булиня, допустившая пять промахов и проигравшая победительнице почти две минуты. Далее расположились Сандра Булиня, Анния Кейта Сабуле, Элза Блейделе и Эния Калниня-Карлсберга.
У мужчин на дистанции 15 км, в отсутствие Андрея Расторгуева, победу одержал Биркенталс. Он показал лучшее время в Цесисе и, несмотря на три промаха, финишировал за 41 минуту 46,7 секунды. Александр Патрюкс и Эдгар Мисе также допустили по три промаха, но проиграли победителю соответственно 1 минуту 22,4 секунды и 3 минуты 15,7 секунды.
Следом финишировали Матисс Мейранс, Кристианс Карлсбергс и Даниэлс Кодалевс, а Рихардс Лозберс дистанцию не завершил.
В женском спринте на 7,5 км Волфа допустила два промаха и показала результат 22 минуты 18,9 секунды. Она опередила Саниту Булиню, не закрывшую три мишени, на 30,8 секунды. Байба Бендика прошла четыре штрафных круга и уступила победительнице 1 минуту 3,6 секунды. Далее расположились Блейделе, Сабуле, Сандра Булиня и Калниня-Карлсберга.
Более напряженная борьба развернулась в мужском спринте на 10 км. Биркенталс и Лозберс допустили по три промаха, а победителя разделили всего 1,5 секунды. Биркенталс финишировал за 26 минут 22,6 секунды. Матисс Мейранс, занявший третье место, с четырьмя штрафными кругами проиграл более трех минут.