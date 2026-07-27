Определились победители чемпионата Латвии по летнему биатлону

У мужчин на дистанции 15 км, в отсутствие Андрея Расторгуева, победу одержал Биркенталс. Он показал лучшее время в Цесисе и, несмотря на три промаха, финишировал за 41 минуту 46,7 секунды. Александр Патрюкс и Эдгар Мисе также допустили по три промаха, но проиграли победителю соответственно 1 минуту 22,4 секунды и 3 минуты 15,7 секунды.