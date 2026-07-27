Поклонники и не подозревали! Алена Остапенко раскрыла свое неожиданное увлечение. ВИДЕО
Поклонники привыкли видеть Алену Остапенко на теннисном корте, но на этот раз латвийская спортсменка удивила совсем другим.
Оказывается, у лучшей латвийской теннисистки Алены Остапенко есть увлечение, о котором многие ее поклонники даже не догадывались. Недавно спортсменка опубликовала в Instagram короткое видео из танцевального зала. В элегантном наряде для спортивных бальных танцев Остапенко продемонстрировала свои танцевальные навыки и призналась, что спортивные танцы являются одним из ее любимых хобби.
Публикация быстро привлекла внимание подписчиков. В комментариях пользователи из разных стран оставили множество комплиментов, отметив грацию и пластику латвийской теннисистки. Некоторые также пожелали, чтобы уже в следующем году Остапенко исполнила традиционный танец чемпионки Уимблдона - церемонию, которая проводится после победы в престижном турнире.
Примечательно, что всего за день до этого Остапенко поделилась кадрами с тренировки по боксу, которая прошла в Риге. Тем самым спортсменка еще раз показала, что и за пределами теннисного корта любит пробовать себя в разных видах спорта и не боится новых вызовов.