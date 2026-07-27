Поклонники и не подозревали! Алена Остапенко раскрыла свое неожиданное увлечение. ВИДЕО

Примечательно, что всего за день до этого Остапенко поделилась кадрами с тренировки по боксу, которая прошла в Риге. Тем самым спортсменка еще раз показала, что и за пределами теннисного корта любит пробовать себя в разных видах спорта и не боится новых вызовов.