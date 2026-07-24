Из-за санкций ЕС потерял работу глава ФИДЕ Аркадий Дворкович

До окончания судебного разбирательства Дворкович добровольно отказывается от исполнения обязанностей президента ФИДЕ. По его словам, это решение вступает в силу немедленно и будет действовать до тех пор, пока в отношении него сохраняются санкции Евросоюза и Швейцарии. Согласно уставу организации, руководство федерацией временно перейдет к вице-президенту ФИДЕ, 15-му чемпиону мира по шахматам Вишванатану Ананду.