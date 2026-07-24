Из-за санкций ЕС потерял работу глава ФИДЕ Аркадий Дворкович
Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович объявил о временном прекращении исполнения своих обязанностей после того, как Евросоюз включил его в 21-й пакет санкций против России.
Возглавляющий ФИДЕ с 2018 года Дворкович назвал решение Брюсселя незаконным и несправедливым. Он заявил, что намерен обжаловать санкции всеми доступными юридическими способами.
До окончания судебного разбирательства Дворкович добровольно отказывается от исполнения обязанностей президента ФИДЕ. По его словам, это решение вступает в силу немедленно и будет действовать до тех пор, пока в отношении него сохраняются санкции Евросоюза и Швейцарии. Согласно уставу организации, руководство федерацией временно перейдет к вице-президенту ФИДЕ, 15-му чемпиону мира по шахматам Вишванатану Ананду.
Ранее, в июне, ФИДЕ приостановила членство Федерации шахмат России из-за ее деятельности на оккупированных территориях Украины. При этом ограничения не распространяются на отдельных шахматистов - они по-прежнему могут участвовать в международных соревнованиях в соответствии с действующими правилами федерации.
Аркадий Дворкович ранее занимал высокие государственные посты в России. С 2008 по 2012 год он был помощником президента Дмитрия Медведева, а затем, до 2018 года, работал заместителем председателя правительства России.