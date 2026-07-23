Латвийский специалист будет тренировать сборную Канады по популярному зимнему виду спорта

За свою спортивную карьеру Кивлениекс участвовал в трех Олимпийских играх - в 2010, 2014 и 2018 годах. Лучший результат он показал на Играх в Сочи, где занял 16-е место. На чемпионатах мира он завоевал серебряную медаль в командной эстафете в 2016 году и бронзу в 2012-м. Лучшим личным результатом на мировых первенствах стало девятое место в 2012 году.