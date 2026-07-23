Латвийский специалист будет тренировать сборную Канады по популярному зимнему виду спорта
Латвийский специалист Инар Кивлениекс вошел в тренерский штаб сборной Канады по санному спорту. Об этом сообщила Федерация санного спорта Канады (Luge Canada).
После завершения спортивной карьеры в 2020 году бывший латвийский саночник в последние годы работал в тренерском штабе сборной Латвии и внес вклад в успехи латвийских спортсменов на Олимпийских играх.
"Я очень рад присоединиться к сборной Канады и начать работу с этой талантливой командой спортсменов и тренеров, поскольку вижу в ней большой потенциал. С нетерпением жду возможности поделиться своим опытом и одновременно продолжить учиться вместе с командой. Уверен, что мы сможем создать нечто особенное и вновь бороться за медали на самом высоком уровне", - приводит Luge Canada слова 40-летнего Кивлениекса.
В канадской федерации отмечают, что Кивлениекс известен своими глубокими знаниями в области подготовки и настройки саней, а также богатым техническим опытом, который поможет сборной Канады вновь претендовать на места на пьедестале.
За свою спортивную карьеру Кивлениекс участвовал в трех Олимпийских играх - в 2010, 2014 и 2018 годах. Лучший результат он показал на Играх в Сочи, где занял 16-е место. На чемпионатах мира он завоевал серебряную медаль в командной эстафете в 2016 году и бронзу в 2012-м. Лучшим личным результатом на мировых первенствах стало девятое место в 2012 году.
В федерации также подчеркнули, что после перехода на тренерскую работу Кивлениекс быстро стал одним из ведущих технических специалистов мирового санного спорта. Его подопечные завоевывали олимпийские медали в командной эстафете и женских индивидуальных соревнованиях, неоднократно поднимались на пьедестал чемпионатов мира и Европы, а также выигрывали общие зачеты Кубка мира.
В сборной Канады Кивлениекс станет одним из помощников главного тренера, польского специалиста Мачея Куровского, который был назначен на этот пост две недели назад с прицелом на Олимпийские игры 2030 года.
Как отмечает Luge Canada, Куровский и Кивлениекс приступят к работе со сборной Канады незамедлительно.