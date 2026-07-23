Названа символическая сборная чемпионата мира по футболу. Выбор оказался неожиданным
В символическую сборную чемпионата мира по футболу, составленную по итогам голосования болельщиков, наибольшее признание получил вратарь сборной Кабо-Верде Жозимар Жозе Эвора Диаш, более известный как Возинья.
Как сообщила Международная федерация футбола (ФИФА), в символическую сборную вошли вратарь Возинья, защитники испанцы Педро Порро и Марк Кукурелья, аргентинец Лисандро Мартинес и француз Дайо Упамекано, полузащитники испанец Родри (Родриго Эрнандес Касканте), англичанин Джуд Беллингем и француз Микаэль Олисе, а также нападающие аргентинец Лионель Месси, норвежец Эрлинг Холанн и француз Килиан Мбаппе.
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В состав, выбранный болельщиками, не вошли ни признанный ФИФА лучшим вратарем турнира Унаи Симон, ни лучший молодой игрок чемпионата испанец Пау Кубарси. Также места в символической сборной не нашлось для таких звезд, как Криштиану Роналду, Винисиус Жуниор, Гарри Кейн и Усман Дембеле.
Наибольшую поддержку в голосовании получил Возинья - за него проголосовали 39,6% болельщиков. Вторым стал лучший бомбардир турнира Килиан Мбаппе, набравший 29,8% голосов.
Следом расположились Джуд Беллингем (29%), Эрлинг Холанн (27,5%), Марк Кукурелья (22,6%) и Лионель Месси (22,2%).
Менее 20% голосов получили остальные пять футболистов, вошедших в символическую сборную: Микаэль Олисе (18,9%), Педро Порро (18,7%), Родри (15,3%), Дайо Упамекано (14,9%) и Лисандро Мартинес (10,3%).