Латвийские бобслеисты и скелетонисты все же согласились проехаться по одной трассе с россиянами

"Сейчас украинские спортсмены продолжают участвовать в соревнованиях, и нет никаких признаков того, что они собираются их бойкотировать. Мы будем действовать в соответствии с принципами, установленными LOK, но одновременно будем уважать право каждого спортсмена принять собственное решение, если кто-то по своим убеждениям предпочтет не выходить на старт", - сказал Зелтиньш.