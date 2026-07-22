Латвийские бобслеисты и скелетонисты все же согласились проехаться по одной трассе с россиянами
Латвийская федерация бобслея и скелетона (LBSF) не исключает, что сборная Латвии все же может выступить на нескольких этапах Кубка мира. Об этом заявил президент федерации Ансис Зелтиньш.
Как ранее рассказал в интервью порталу Sportacentrs.com главный тренер команды Эмилс Ципулис, в предстоящем сезоне латвийские экипажи планируют выступать в основном на этапах Кубка Европы и домашнем этапе Кубка мира в Сигулде, который пройдет в начале февраля следующего года. При этом одной из главных целей остается участие в чемпионате мира.
По словам Зелтиньша, после Олимпийских игр начинается новый четырехлетний цикл, поэтому основное внимание уделяется долгосрочному развитию команды.
"В постолимпийском сезоне мы уже работаем с прицелом на следующие четыре года. Наша задача - привлечь как можно больше спортсменов к международным соревнованиям и дать молодым атлетам возможность набраться опыта и проявить себя", - отметил глава федерации.
Он пояснил, что решение сосредоточиться на Кубке Европы продиктовано и практическими соображениями. Календари Кубка мира и Кубка Европы во многом пересекаются, а участие сразу в двух сериях потребовало бы значительно большего числа тренеров, механиков и другого персонала, что существенно увеличило бы расходы на сезон.
При этом в федерации не исключают, что по ходу сезона команда может выйти на старт отдельных этапов Кубка мира.
"Если мы увидим, что это будет оправдано со спортивной точки зрения и найдется необходимое финансирование, участие в Кубке мира вполне возможно. Это не окончательный отказ, а гибкий подход, при котором решения будут приниматься по мере развития сезона", - подчеркнул Зелтиньш.
Комментируя возможное возвращение российских спортсменов на международные соревнования, президент LBSF сообщил, что этот вопрос обсуждался на собрании членов федерации. Пока Латвия намерена участвовать в турнирах, руководствуясь рекомендациями Латвийского олимпийского комитета (LOK).
"Сейчас украинские спортсмены продолжают участвовать в соревнованиях, и нет никаких признаков того, что они собираются их бойкотировать. Мы будем действовать в соответствии с принципами, установленными LOK, но одновременно будем уважать право каждого спортсмена принять собственное решение, если кто-то по своим убеждениям предпочтет не выходить на старт", - сказал Зелтиньш.
Он добавил, что ситуация остается крайне изменчивой, поэтому прогнозировать дальнейшее развитие событий пока сложно. "Вопрос участия российских спортсменов по-прежнему остается неопределенным. Мы учитываем этот риск, однако сейчас было бы преждевременно говорить о какой-либо долгосрочной стратегии, поскольку многое будет зависеть как от решений международных спортивных организаций, так и от позиции отдельных государств", - отметил президент федерации.
В минувшем сезоне экипаж Якова Календы занял 10-е место в общем зачете Кубка мира в соревнованиях двоек, а Ренар Грантиньш стал 20-м. В четверках Календа завершил сезон на 13-й позиции, а Грантиньш - на 22-й.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Федерация волейбола Латвии тоже не намерена запрещать своим спортсменам выступать на международных турнирах, где участвуют представители России и Беларуси.