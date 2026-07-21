ВИДЕО: ФИФА оценит драку, которую устроили аргентинцы после проигрыша в финале ЧМ по футболу

После финального свистка несколько аргентинских игроков повели себя неспортивно. На видеоповторах видно, как полузащитник Леандро Паредес толкает Эрика Гарсию, а затем сбивает с ног Пабло Мартина Паэса Гавиру, более известного как Гави.