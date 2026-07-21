ВИДЕО: ФИФА оценит драку, которую устроили аргентинцы после проигрыша в финале ЧМ по футболу
Международная федерация футбола (ФИФА) начала расследование в отношении нескольких футболистов сборной Аргентины после поражения в финале чемпионата мира от команды Испании.
После финального свистка несколько аргентинских игроков повели себя неспортивно. На видеоповторах видно, как полузащитник Леандро Паредес толкает Эрика Гарсию, а затем сбивает с ног Пабло Мартина Паэса Гавиру, более известного как Гави.
Кроме того, на видеозаписях видно, что защитник Науэль Молина, предположительно, ударил капитана сборной Испании Родриго Эрнандеса Касканте, известного как Родри, в живот. Позже в словесную перепалку с Родри вступил другой защитник аргентинской команды - Николас Отаменди.
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони и другие футболисты поспешили вмешаться, чтобы успокоить ситуацию.
В заявлении ФИФА говорится, что дисциплинарный комитет организации назначил дисциплинарного и этического прокурора для расследования возможных нарушений Дисциплинарного кодекса ФИФА, связанных с инцидентами после матча.
В кратком сообщении не указаны сроки проведения расследования, а также не названы футболисты, в отношении которых оно ведется.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, в воскресенье в финале чемпионата мира, который прошел в США, сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ферран Торрес.