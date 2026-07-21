"Многие готовились годами": в Федерации волейбола Латвии объяснили, почему не будут запрещать играть с россиянами
Федерация волейбола Латвии не намерена запрещать своим спортсменам выступать на международных турнирах, где участвуют представители России и Беларуси. По словам руководства организации, подобные запреты без реальной альтернативы нанесут удар прежде всего по нашим спортсменам.
Такое заявление прозвучало после решения Международной федерации волейбола (FIVB), которая 8 июля разрешила российским волейболистам вновь участвовать в международных соревнованиях. Решение было принято после того, как Международный олимпийский комитет отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России и рекомендовал международным федерациям смягчить ограничения в отношении российских спортсменов.
Уже в середине августа в Польше пройдет чемпионат Европы по пляжному волейболу. Среди зарегистрированных мужских дуэтов на данный момент значатся и представители Беларуси. По словам президента латвийской федерации Арниса Тунте, окончательный список участников будет опубликован примерно за две недели до начала турнира. И если латвийским спортсменам все же придется встретиться на площадке с белорусскими соперниками, федерация намерена обсудить ситуацию с Министерством образования и науки Латвии.
Тунте подчеркнул, что сама федерация не собирается выступать с инициативой о запрете участия в подобных соревнованиях.
"Со стороны Федерации волейбола Латвии не будет никаких отдельных запретов, пока мы не сможем предложить спортсменам какую-либо альтернативу. Многие сегодня ради общественной поддержки громко говорят, что играть нельзя, но при этом не предлагают ничего взамен людям, которые готовились к этим соревнованиям многие годы и даже десятилетия. Это лишь громкие лозунги", - заявил он.
Президент LVF также отметил, что недавно дополнительную путевку на чемпионат Европы получили украинские волейболистки. Несмотря на продолжающиеся боевые действия в Украине, украинская сторона, по его словам, не рассматривает возможность отказаться от участия в турнире.
Такая же ситуация может возникнуть и на предстоящих молодежных чемпионатах Европы и мира по пляжному волейболу, где также могут выступить представители России и Беларуси. Однако федерация не намерена принимать поспешных решений. "Если государственные деятели публично заявляют, что мы не должны участвовать в таких соревнованиях, то они должны предложить другое решение. Иначе мы только усугубим проблему - молодежь перестанет заниматься спортом и участвовать в международных турнирах", - подчеркнул Тунте.
По его словам, сейчас волейболом в Латвии занимаются несколько тысяч молодых спортсменов, и отказ от участия в чемпионатах Европы, мира и других международных соревнованиях может привести к серьезным потерям для развития этого вида спорта.
"Если государству удастся договориться со странами Скандинавии или Балтии о создании альтернативных международных турниров, я только поддержу такую идею. Но пока я слышу лишь громкие заявления, а не конкретный план действий", - отметил глава федерации.
Напомним, еще в декабре прошлого года FIVB объявила, что юношеские сборные России и Беларуси смогут вернуться к участию в международных соревнованиях под государственной символикой.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования поставило Латвию перед сложной дилеммой. Власти сохраняют запрет на государственное финансирование таких стартов, но не объясняют, как это скажется на участии латвийцев в Олимпийских играх.