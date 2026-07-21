"Многие готовились годами": в Федерации волейбола Латвии объяснили, почему не будут запрещать играть с россиянами

Такая же ситуация может возникнуть и на предстоящих молодежных чемпионатах Европы и мира по пляжному волейболу, где также могут выступить представители России и Беларуси. Однако федерация не намерена принимать поспешных решений. "Если государственные деятели публично заявляют, что мы не должны участвовать в таких соревнованиях, то они должны предложить другое решение. Иначе мы только усугубим проблему - молодежь перестанет заниматься спортом и участвовать в международных турнирах", - подчеркнул Тунте.