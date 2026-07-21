Российские спортсмены возвращаются на Олимпиаду, а вот латвийские могут ее покинуть
Возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования поставило Латвию перед сложной дилеммой. Власти сохраняют запрет на государственное финансирование таких стартов, но не объясняют, как это скажется на участии латвийцев в Олимпийских играх.
МОК снял запрет с России и Беларуси, и оба государства были допущены к участию в соревнованиях более чем по 20 видам спорта. Между тем в Латвии соглашения между спортивными федерациями и Министерством образования и науки, которое отвечает за спортивную сферу, содержат пункт, запрещающий использование государственного финансирования для участия в состязаниях наряду со спортсменами из России и Беларуси. И премьер-министр Андрис Кулбергс не планирует смягчать эти условия, сообщает LSM+.
Кулбергс подчеркивает, что Россия использует спорт в своих политических целях. «Здесь проблема и вина лежат на многих. к сожалению, скомпрометированных организациях, а также на европейских странах, которые позволяют этой ситуации сохраняться. Идет война — пятый год войны, и агрессор-оккупант атакует Украину. Россия использует спорт и культуру именно для достижения своих политических целей», — сказал премьер.
«Этот вопрос становится все более сложным и значимым. Российские спортсмены возвращаются к соревнованиям во все большем числе, и противостоять этой тенденции становится труднее. Мы оказались в тупике», — признал президент Совета спортивных федераций Латвии Владимир Штейнбергс.
Пока эти ограничения распространяются на государственное финансирование спорта, другая ситуация в отношении другого источника средств налогоплательщиков. Речь идет о бюджетах самоуправлений. Несколько недель назад самоуправление Сигулдского края отменило решение, принятое в начале войны в Украине — не финансировать участие местных спортсменов в соревнованиях, где выступают представители России и Беларуси.
Министр умного управления и регионального развития Эдгар Таварс пообещал проверить, не нарушают ли какие-либо установленные правила самоуправления. «Должно быть общее понимание: государственные средства не могут расходоваться на это. Что касается самоуправлений, то они обладают определенной автономией. Мы изучим принятые ими нормативные акты, чтобы проверить, не было ли нарушений. Если нарушение имело место, я, безусловно, буду настаивать на его немедленном устранении», — заявил Таварс.
Ни Андрис Кулбергс, ни министр образования и науки Илзе Индриксоне не ответили на вопрос о том, придется ли латвийским спортсменам самостоятельно оплачивать свое участие в Олимпийских играх. Илзе Индриксоне призывает представителей Латвии покидать посты в международных спортивных федерациях, которые допустили возвращение к соревнованиям представителей государств-агрессоров. «Мы призываем последовать примеру тех представителей спортивной сферы, которые добровольно оставляют свои должности и выходят из федераций, принимающих подобные решения», — заявила Илзе Индриксоне.
Интересно, что соседняя Литва не прибегает к столь радикальным мерам и не намерена лишать государственного финансирования спортсменов, участвующих в соревнованиях вместе с представителями государств-агрессоров. «Если спортсмен тренируется, завоевывает лицензию, то есть проходит отбор, и получает возможность представлять свою страну, мы не хотим отговаривать его от участия в данный момент, — пояснил заместитель министра спорта Литвы Гедрюс Грибаускас. — Если спортсмен сам решит не участвовать, мы отнесемся к этому с пониманием, однако правительство не может влиять на ситуацию или удерживать финансирование только из-за того, что спортсмен соревнуется с российскими атлетами».