Российские спортсмены возвращаются на Олимпиаду, а вот латвийские могут ее покинуть

Интересно, что соседняя Литва не прибегает к столь радикальным мерам и не намерена лишать государственного финансирования спортсменов, участвующих в соревнованиях вместе с представителями государств-агрессоров. «Если спортсмен тренируется, завоевывает лицензию, то есть проходит отбор, и получает возможность представлять свою страну, мы не хотим отговаривать его от участия в данный момент, — пояснил заместитель министра спорта Литвы Гедрюс Грибаускас. — Если спортсмен сам решит не участвовать, мы отнесемся к этому с пониманием, однако правительство не может влиять на ситуацию или удерживать финансирование только из-за того, что спортсмен соревнуется с российскими атлетами».