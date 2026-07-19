Одолев в упорной борьбе Аргентину, Испания во второй раз стала чемпионом мира по футболу
Сборная Испании по футболу во второй раз стала чемпионом мира, вырвав победу в дополнительное время.
В финале основное время матча между Испанией и Аргентиной завершилось безголевой ничьей - 0:0 (0:0). В овертайме испанцы забили единственный мяч и победили со счетом 1:0.
Победный гол на шестой минуте дополнительного времени забил Ферран Торрес.
Уже на четвертой минуте встречи аргентинскому голкиперу Эмилиано Мартинесу пришлось спасать команду после опасного удара Ламина Ямаля из выгодной позиции в штрафной площади. Вскоре Ямаль вновь ворвался в штрафную, но его удар был заблокирован, а в ответной атаке испанский вратарь Унаи Симон своевременно вышел далеко из ворот и ликвидировал опасность.
Затем полузащитник сборной Аргентины Алексис Макаллистер жестко сбил одного из испанских игроков, однако арбитр ограничился устным предупреждением и не стал показывать желтую карточку.
В середине первого тайма испанцы заработали угловой, после которого Мартинес уверенно забрал мяч. Вскоре атаку аргентинцев начал Лионель Месси, но его быстро остановили защитники соперника.
Под занавес первого тайма испанцы надолго закрепились у штрафной площади соперника. Микель Оярсабаль нанес удар по воротам, однако Мартинес вновь оказался на месте. Чуть позже Лисандро Мартинес сорвал опасную контратаку испанцев, также избежав предупреждения.
На 44-й минуте Аргентина была вынуждена провести первую замену - получивший травму Лисандро Мартинес покинул поле, а вместо него вышел Николас Отаменди.
В начале второго тайма желтую карточку получил вышедший на замену Леандро Паредес, который толкнул соперника и успел обменяться репликами с Дани Ольмо. В дальнейшем преимуществом во владении мячом владели испанцы, продолжая создавать давление у ворот соперника.
После паузы на воду аргентинцы попытались организовать атаку, однако вскоре испанцы вновь оказались у чужих ворот. Эмилиано Мартинес отразил удар Педри, а менее чем через две минуты справился и с мощным выстрелом Пау Кубарси.
На 83-й минуте Энцо Фернандес получил желтую карточку за споры с главным арбитром Славко Винчичем. В концовке основного времени испанцы продолжали атаковать, однако удар Родри прошел выше ворот.
Уже в компенсированное время Фернандес за грубый фол получил вторую желтую карточку и был удален, оставив Аргентину вдесятером.
Спустя несколько минут испанцы получили право на опасный штрафной у штрафной площади соперника, но Ламин Ямаль не сумел переиграть Мартинеса.
На шестой минуте дополнительного времени испанцы отправили мяч в сетку ворот усилиями Нико Уильямса, однако гол был отменен из-за нарушения правил - ранее Микель Мерино, продвигая мяч вперед, наступил на ногу Отаменди. Вскоре Мерино получил еще один шанс отличиться, но с близкого расстояния пробил мимо.
На 106-й минуте Испания все же вышла вперед. После передачи Нико Уильямса точный удар под перекладину нанес Ферран Торрес.
В дальнейшем Алексис Макаллистер получил желтую карточку, остановив очередную атаку испанцев. Вскоре Торрес убежал один на один с вратарем и вновь отправил мяч в ворота, однако гол не был засчитан из-за офсайда.
В концовке дополнительного времени Микель Мерино лицом заблокировал мощный удар Лионеля Месси, после чего игра была ненадолго остановлена.
На последней минуте овертайма аргентинцы провели опасную комбинацию в штрафной площади Испании, однако удар оказался неточным. Вскоре после этого они еще раз пробили с близкого расстояния выше ворот, и испанцы сумели удержать победный счет.
До этого Испания становилась чемпионом мира лишь однажды - в 2010 году, когда в финале со счетом 1:0 победила сборную Нидерландов.