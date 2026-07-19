Одолев в упорной борьбе Аргентину, Испания во второй раз стала чемпионом мира по футболу

Уже на четвертой минуте встречи аргентинскому голкиперу Эмилиано Мартинесу пришлось спасать команду после опасного удара Ламина Ямаля из выгодной позиции в штрафной площади. Вскоре Ямаль вновь ворвался в штрафную, но его удар был заблокирован, а в ответной атаке испанский вратарь Унаи Симон своевременно вышел далеко из ворот и ликвидировал опасность.