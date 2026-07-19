Мадонна въехала на поле с легендами футбола: как прошло звездное шоу в финале чемпионата мира
Фото: EPA/Scanpix
Мадонна выступает во время шоу в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Слева и справа от певицы - легенды бразильского футбола Роналдиньо и Роналдо.
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Мадонна въехала на поле с легендами футбола: как прошло звездное шоу в финале чемпионата мира

Отдел спорта

Otkrito.lv

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В перерыве финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины зрителей ждало отдельное музыкальное представление. На стадионе в Нью-Джерси выступили Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и участники BTS, а к ним присоединились другие мировые звезды, музыканты, танцоры и детский хор.

Финал чемпионата мира 2026 года вошел в историю еще до определения победителя. Впервые решающий матч турнира сопровождался полноценным шоу в перерыве, которое по масштабу напоминало знаменитые представления во время Супербоула. Его программу курировал лидер Coldplay Крис Мартин.

Центральными участниками шоу стали Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и BTS. Также в представлении участвовали Burna Boy, дирижер Густаво Дудамель, музыканты Нью-Йоркского филармонического оркестра и Симфонического оркестра имени Симона Боливара, детский хор PS22 и танцевальные коллективы. На поле появились и персонажи "Улицы Сезам" и "Маппет-шоу".

Одним из самых ярких выходов стало появление Мадонны. Певица въехала на поле на автомобиле, за рулем которого находились легенды бразильского футбола Роналдо и Роналдиньо. 

Фото: Javier Garcia/Shutterstock/ Vida Press
Мадонна и легенды бразильского футбола Роналдиньо и Роналдо.
Мадонна и легенды бразильского футбола Роналдиньо и Роналдо.

BTS представили тщательно поставленный номер с синхронной хореографией, а Джастин Бибер вышел на поле с гитарой.

Фото: Alamy/Vida Press
BTS.
BTS.
Фото: Alamy/Vida Press
Джастин Бибер.
Джастин Бибер.

Шакира, давно связанная с главными футбольными турнирами и их официальными песнями, вновь вышла перед многомиллионной мировой аудиторией.

Фото: Vida Press
Шакира.
Шакира.

Неожиданным героем представления стал персонаж Animal из "Маппет-шоу", исполнивший барабанное соло.

Сам музыкальный номер продолжался около 11 минут, однако вместе с установкой и демонтажем сцены перерыв растянулся примерно на 25-30 минут. Организаторам пришлось за считаные минуты разместить на поле декорации и оборудование, а затем полностью освободить газон для продолжения финального матча. 

Шоу было связано не только с развлечением. Артисты выступили без гонораров, а представление поддерживало образовательный фонд FIFA и Global Citizen, созданный для расширения доступа детей к образованию. 

Еще до начала матча на стадионе состоялась церемония закрытия чемпионата. Ее открыл популярный стример IShowSpeed с песней "World Cup (Champions)". Затем Post Malone исполнил композицию "Chrome Heartbreaker", а вместе со Swae Lee - хит "Sunflower". Робби Уильямс, Николь Шерзингер и Лаура Паузини представили официальный гимн FIFA "Desire", а Дженнифер Хадсон исполнила гимн США. 

Темы

BTSРобби УильямсFIFAШакираColdplayСШАДжастин Бибер IShowSpeedНиколь ШерзингерКрис МартинЧемпионат мира по футболуМадонна

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