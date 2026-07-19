Мадонна въехала на поле с легендами футбола: как прошло звездное шоу в финале чемпионата мира

Сам музыкальный номер продолжался около 11 минут, однако вместе с установкой и демонтажем сцены перерыв растянулся примерно на 25-30 минут. Организаторам пришлось за считаные минуты разместить на поле декорации и оборудование, а затем полностью освободить газон для продолжения финального матча.