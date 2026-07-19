Мадонна въехала на поле с легендами футбола: как прошло звездное шоу в финале чемпионата мира
В перерыве финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Испании и Аргентины зрителей ждало отдельное музыкальное представление. На стадионе в Нью-Джерси выступили Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и участники BTS, а к ним присоединились другие мировые звезды, музыканты, танцоры и детский хор.
Финал чемпионата мира 2026 года вошел в историю еще до определения победителя. Впервые решающий матч турнира сопровождался полноценным шоу в перерыве, которое по масштабу напоминало знаменитые представления во время Супербоула. Его программу курировал лидер Coldplay Крис Мартин.
Центральными участниками шоу стали Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и BTS. Также в представлении участвовали Burna Boy, дирижер Густаво Дудамель, музыканты Нью-Йоркского филармонического оркестра и Симфонического оркестра имени Симона Боливара, детский хор PS22 и танцевальные коллективы. На поле появились и персонажи "Улицы Сезам" и "Маппет-шоу".
Одним из самых ярких выходов стало появление Мадонны. Певица въехала на поле на автомобиле, за рулем которого находились легенды бразильского футбола Роналдо и Роналдиньо.
BTS представили тщательно поставленный номер с синхронной хореографией, а Джастин Бибер вышел на поле с гитарой.
Шакира, давно связанная с главными футбольными турнирами и их официальными песнями, вновь вышла перед многомиллионной мировой аудиторией.
Неожиданным героем представления стал персонаж Animal из "Маппет-шоу", исполнивший барабанное соло.
Сам музыкальный номер продолжался около 11 минут, однако вместе с установкой и демонтажем сцены перерыв растянулся примерно на 25-30 минут. Организаторам пришлось за считаные минуты разместить на поле декорации и оборудование, а затем полностью освободить газон для продолжения финального матча.
Шоу было связано не только с развлечением. Артисты выступили без гонораров, а представление поддерживало образовательный фонд FIFA и Global Citizen, созданный для расширения доступа детей к образованию.
Еще до начала матча на стадионе состоялась церемония закрытия чемпионата. Ее открыл популярный стример IShowSpeed с песней "World Cup (Champions)". Затем Post Malone исполнил композицию "Chrome Heartbreaker", а вместе со Swae Lee - хит "Sunflower". Робби Уильямс, Николь Шерзингер и Лаура Паузини представили официальный гимн FIFA "Desire", а Дженнифер Хадсон исполнила гимн США.