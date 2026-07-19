В матче за бронзу ЧМ по футболу Англия и Франция забили вместе десять голов

Мбаппе с десятью голами стал лидером гонки бомбардиров турнира и главным претендентом на "Золотую бутсу". Кроме того, его 22-й гол на чемпионатах мира сделал француза лучшим бомбардиром в истории финальных турниров. Он на один мяч опередил аргентинца Лионеля Месси, который на нынешнем чемпионате забил восемь голов.