В матче за бронзу ЧМ по футболу Англия и Франция забили вместе десять голов
Сборная Англии по футболу в матче за третье место чемпионата мира победила Францию со счетом 6:4 (4:0).
Для англичан бронзовые медали стали вторым лучшим результатом в истории чемпионатов мира после победы на домашнем мундиале в 1966 году.
Героем встречи стал Букайо Сака, оформивший хет-трик. Еще по одному мячу за Англию забили Деклан Райс, Эзри Конса и Джуд Беллингем. У французов дубль оформил Килиан Мбаппе, по разу отличились Брэдли Баркола и Усман Дембеле.
Мбаппе с десятью голами стал лидером гонки бомбардиров турнира и главным претендентом на "Золотую бутсу". Кроме того, его 22-й гол на чемпионатах мира сделал француза лучшим бомбардиром в истории финальных турниров. Он на один мяч опередил аргентинца Лионеля Месси, который на нынешнем чемпионате забил восемь голов.
Десять мячей, забитых в матче Англии и Франции, стали рекордом для игр за третье место на чемпионатах мира.
Еще один рекорд установил Майкл Олисе, который на нынешнем турнире отдал семь голевых передач, превзойдя достижение легендарного Пеле.
Англичане открыли счет уже на третьей минуте. Французы потеряли мяч в центре поля, Деклан Райс приблизился к штрафной площади и точным дальним ударом вывел свою команду вперед.
На 11-й минуте Букайо Сака отправил мяч в сетку, однако гол был отменен из-за положения "вне игры".
Англия продолжала доминировать, и на 19-й минуте после подачи углового в исполнении Райса Эзри Конса головой удвоил преимущество своей команды.
На 37-й минуте англичане провели быструю контратаку. После передачи Маркуса Рэшфорда Сака поразил уже пустые ворота и сделал счет 3:0.
Французы в первом тайме лишь изредка тревожили голкипера Дина Хендерсона, но по-настоящему опасных моментов практически не создали. Уже в компенсированное время после передачи Эберечи Эзе Сака точным ударом с линии штрафной оформил дубль и довел счет до 4:0.
После перерыва сборная Франции начала стремительное возвращение в игру. На 48-й минуте после передачи Майкла Олисе первый мяч отыграл Килиан Мбаппе. Еще через шесть минут после передачи самого Мбаппе отличился Брэдли Баркола, сократив отставание до 2:4.
На 66-й минуте Мбаппе вновь забил после комбинации с Олисе, и интрига в матче окончательно вернулась.
За десять минут до конца основного времени Олисе упустил хороший шанс сократить отставание еще сильнее, пробив рядом со штангой.
Вскоре после нарушения правил против Джеда Спенса арбитр назначил пенальти в ворота Франции. Букайо Сака уверенно реализовал одиннадцатиметровый на 87-й минуте, оформив хет-трик и сделав счет 5:3.
На шестой компенсированной минуте после атаки, начатой Дайо Упамекано, Усман Дембеле вновь сократил разрыв до минимума в два мяча. Однако уже через несколько минут вышедший на замену во втором тайме Джуд Беллингем установил окончательный счет - 6:4.
Нападающий сборной Англии Гарри Кейн весь матч провел на скамейке запасных.
В полуфинале Франция уступила Испании со счетом 0:2, а Англия проиграла Аргентине - 1:2. Для обеих команд эти поражения стали первыми на нынешнем чемпионате мира.