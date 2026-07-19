Мадонна, Шакира, Бибер и BTS выступят в финале ЧМ по футболу: когда включать трансляцию
В воскресенье, 19 июля, состоится главное футбольное событие года - финал чемпионата мира 2026 года. За трофей поборются сборные Испании и Аргентины, а в перерыве матча зрителей ждет первое в истории мировых первенств масштабное музыкальное шоу. На сцену выйдут Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS.
Финал пройдет на стадионе New York New Jersey Stadium в американском штате Нью-Джерси. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени, или в 22:00 по латвийскому времени.
Испания против Аргентины
В решающем матче встретятся действующий чемпион мира Аргентина и чемпион Европы Испания. Аргентинцы попытаются защитить завоеванный в 2022 году титул, тогда как испанская сборная будет бороться за второй чемпионский кубок в своей истории.
Испания вышла в финал после победы над Францией со счетом 2:0, а Аргентина в полуфинале обыграла Англию со счетом 2:1.
Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и BTS выступят в перерыве
Особенностью финала станет первое в истории чемпионатов мира полноценное шоу в перерыве матча. Его главными участниками станут Мадонна, Шакира, Джастин Бибер и BTS. Программу курирует лидер группы Coldplay Крис Мартин. Ориентировочно музыкальное шоу начнется около 22:45 по латвийскому времени.
Организаторы называют предстоящее выступление историческим. Ранее перерыв в финалах чемпионатов мира использовался только для отдыха футболистов и подготовки поля, однако теперь FIFA решила создать отдельную концертную программу по образцу шоу во время финала Национальной футбольной лиги США.
Праздник начнется еще до первого свистка
Перед матчем также состоится масштабная церемония закрытия чемпионата мира. Она должна начаться примерно за полтора часа до игры - ориентировочно в 20:30 по латвийскому времени.
В программе заявлены Post Malone, Робби Уильямс, Лаура Паузини, Николь Шерзингер и другие артисты. Специальное появление также запланировано у актера Тома Круза. Гимн США перед матчем исполнит Дженнифер Хадсон.