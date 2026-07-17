Новый сезон в НХЛ откроет игра команды, за которую выступают два латвийских хоккеиста
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) стартует в конце сентября матчем между "Каролиной Харрикейнз" и "Флоридой Пантерз", за которую выступают латвийские хоккеисты Увис Балинскис и Сандис Вилманис.
В предыдущие годы сезон НХЛ начинался только в октябре, однако предстоящий чемпионат, в котором команды впервые за более чем 30 лет проведут по 84 матча, стартует уже 29 сентября. В первый игровой день состоятся пять встреч.
Всего в регулярном чемпионате НХЛ, который продлится до 10 апреля следующего года, 32 команды проведут 1344 матча. Кроме того, в новом сезоне планируется увеличить промежуток между завершением финала Кубка Стэнли и драфтом НХЛ.
Также лига ограничит количество предсезонных матчей - большинство клубов смогут провести не более четырех контрольных встреч перед началом чемпионата.
В минувшем сезоне Кубок Стэнли во второй раз в истории клуба завоевала "Каролина Харрикейнз", которая в финальной серии со счетом 4-2 победила "Вегас Голден Найтс".