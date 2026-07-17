МОК ответил на идею Латвии и других стран лишить его финансирования
Фото: Shutterstock
Идеалы олимпийского движения оказались под угрозой.
В мире

МОК ответил на идею Латвии и других стран лишить его финансирования

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил свое решение временно снять отстранение с Олимпийского комитета России (ОКР) после того, как девять стран ЕС призвали Брюссель прекратить финансирование спортивных организаций, допустивших российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

В письме европейскому комиссару по вопросам спорта Гленну Микаллефу эти страны призвали Европейский союз прекратить финансирование спортивных организаций, включая МОК, World Aquatics и Международную федерацию фехтования, которые разрешили российским и белорусским спортсменам вновь участвовать в международных соревнованиях.

Среди подписавших письмо находится и Латвия. Кроме нее обращение поддержали Эстония, Дания, Финляндия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния и Швеция.

Представитель МОК сообщил Reuters, что отстранение ОКР, действовавшее с октября 2023 года, было снято ранее в этом месяце после того, как организация исключила из своего состава региональные спортивные организации с оккупированных украинских территорий. Именно это ранее стало причиной введения санкций.

В МОК подчеркнули, что решение носит временный характер и не означает изменения общей позиции организации в отношении России.

"МОК должен учитывать сложные реалии и последствия нынешней геополитической ситуации", - заявил представитель организации.

При этом представитель МОК добавил, что организация по-прежнему не будет проводить соревнования на территории России и приглашать российских государственных чиновников на свои мероприятия. Решение о возможном использовании российского флага, национальных цветов и гимна на будущих Олимпийских играх пока не принято.

В МОК также напомнили, что соревнования, не относящиеся к Олимпийским играм, находятся в компетенции соответствующих международных спортивных федераций.

В своем письме девять стран ЕС заявили, что возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования игнорирует тяжелое положение украинских спортсменов, многие из которых были вынуждены покинуть свои дома, потеряли доступ к тренировочным базам или вступили в ряды вооруженных сил.

"Уважение прав человека, верховенства закона и мирных отношений между государствами являются основополагающими принципами международного спорта", - говорится в письме.

Как ранее сообщал Otkrito.lv, Латвия присоединилась к инициативе Эстонии, которая призывает Евросоюз прекратить финансирование Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций, допустивших возвращение представителей России.

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