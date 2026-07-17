МОК ответил на идею Латвии и других стран лишить его финансирования

Представитель МОК сообщил Reuters, что отстранение ОКР, действовавшее с октября 2023 года, было снято ранее в этом месяце после того, как организация исключила из своего состава региональные спортивные организации с оккупированных украинских территорий. Именно это ранее стало причиной введения санкций.