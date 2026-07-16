Молодой латвийский хоккеист подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»
Латвийский защитник Албертс Шмитс подписал трехлетний контракт с клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», сообщила пресс-служба команды.
Трехлетнее соглашение является максимальным сроком контракта, который клубы НХЛ могут заключать с новичками лиги.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, в конце июня «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрали Шмитса на драфте НХЛ под общим пятым номером. Таким образом он стал самым высоко выбранным латвийским хоккеистом в истории драфта.
Officially a Blueshirt 🤝— New York Rangers (@NYRangers) July 15, 2026
We've agreed to terms with defenseman Alberts Smits on a three-year, entry-level contract → https://t.co/cEtYc31oSJ pic.twitter.com/vQXaz4eJNE
Большую часть прошлого сезона 18-летний защитник провел в чемпионате Финляндии, где в составе «Юкурита» из Миккели сыграл 38 матчей, забросил шесть шайб, отдал семь результативных передач и завершил сезон с показателем полезности -3.
В концовке сезона латвиец выступал в чемпионате Германии (DEL) за «Ред Булл» из Мюнхена. В 16 матчах он набрал семь очков (2+5) и завершил выступление с показателем полезности +2.
В минувшем сезоне Шмитс также выступал за молодежную сборную Латвии на чемпионате мира среди игроков до 20 лет, а также за национальную сборную на Олимпийских играх, где был самым молодым хоккеистом турнира, и на чемпионате мира.