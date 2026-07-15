В драматичном противостоянии Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ по футболу
Сборная Аргентины по футболу, отыгравшись в концовке матча, вышла в финал чемпионата мира, где в воскресенье встретится с Испанией. В полуфинале аргентинцы со счетом 2:1 (0:0) обыграли Англию и второй чемпионат мира подряд пробились в финал.
В составе победителей голы забили Лаутаро Мартинес и Энцо Фернандес. У англичан отличился Энтони Гордон.
В первые полчаса команды действовали осторожно. Небольшим преимуществом по владению мячом владели аргентинцы, однако опасных моментов практически не возникало. Первый удар по воротам нанесли англичане - на 35-й минуте Джон Стоунз после подачи головой пробил мимо.
К концу первого тайма игра стала более напряженной. Пытаясь остановить лидера аргентинцев Лионеля Месси, желтую карточку получил Эллиот Андерсон, а спустя пять минут предупреждением был наказан Лисандро Мартинес, сорвавший опасную атаку англичан.
В начале второго тайма аргентинцы создали опасный момент, однако вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд спас свою команду. После этого Аргентина подала угловой, но безрезультатно.
Менее чем через десять минут после перерыва Англия открыла счет. Энтони Гордон ворвался в штрафную площадь и после передачи Моргана Роджерса переиграл голкипера аргентинцев Эмилиано Мартинеса.
После пропущенного мяча инициативой полностью завладела Аргентина, и Пикфорду несколько раз пришлось выручать свою команду.
На 86-й минуте аргентинцы сравняли счет - после передачи Месси точным дальним ударом отличился Энцо Фернандес.
Уже в компенсированное время победу Аргентине принес Лаутаро Мартинес, который после навеса Месси головой отправил мяч в ворота Англии - 2:1.
После второго забитого мяча аргентинцы уже не форсировали события, а попытки англичан спасти матч успехом не увенчались.
Во вторник в первом полуфинале Испания со счетом 2:0 победила Францию. В субботу Англия и Франция разыграют бронзовые медали.
На групповом этапе аргентинцы выиграли все три матча, победив Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). В первом раунде плей-офф они лишь в дополнительное время со счетом 3:2 одолели дебютанта турнира Кабо-Верде. В 1/8 финала Аргентина, забив три мяча за 23 минуты, после волевой победы со счетом 3:2 обыграла Египет, а в четвертьфинале в дополнительное время победила Швейцарию - 3:1.
Англичане начали турнир с победы над Хорватией (4:2), затем сыграли вничью с Ганой (0:0), а завершили групповой этап не слишком убедительной победой над Панамой (2:0). В первом раунде плей-офф сборная Англии обыграла ДР Конго (2:1), в 1/8 финала победила Мексику (3:2), а в четвертьфинале со счетом 2:1 взяла верх над Норвегией благодаря двум голам Джуда Беллингема.