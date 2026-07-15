В драматичном противостоянии Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ по футболу

На групповом этапе аргентинцы выиграли все три матча, победив Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1). В первом раунде плей-офф они лишь в дополнительное время со счетом 3:2 одолели дебютанта турнира Кабо-Верде. В 1/8 финала Аргентина, забив три мяча за 23 минуты, после волевой победы со счетом 3:2 обыграла Египет, а в четвертьфинале в дополнительное время победила Швейцарию - 3:1.