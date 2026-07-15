"Я была на 100% уверена, что выиграю": Остапенко раскрыла, что помогло ей взять титул Уимблдона
Латвийская теннисистка Алена Остапенко призналась, что еще до начала финала смешанного парного разряда Уимблдона была абсолютно уверена в победе. Даже после проигранного первого сета она твердо решила, что третий подряд финал турнира проиграть не имеет права.
В финале третьего в сезоне турнира "Большого шлема" Алена Остапенко вместе с представителем Сальвадора Марсело Аревало, посеянные под вторым номером, обыграли австралийцев Марка Полманса и Сторм Хантер со счетом 4:6, 7:5, 6:2.
"Когда мы вышли на корт, я была на 100% уверена, что выиграем. Потом мы проиграли первый сет, и у меня в голове была только одна мысль - я не хочу проигрывать третий финал Уимблдона подряд. Мне было все равно как, но этот матч нужно было выиграть", - рассказала Алена Остапенко на пресс-конференции.
Теннисистка отметила, что в финале они с Аревало чувствовали мощную поддержку трибун. "Было очень приятно видеть латвийские флаги. На больших кортах я не чувствую давления. Мне нравится атмосфера, когда много зрителей. Даже если болеют за соперников, я только сильнее злюсь и начинаю играть лучше", - призналась спортсменка.
Остапенко рассказала, что идея сыграть вместе с Марсело Аревало появилась благодаря бывшему латвийскому теннисисту Петру Нечаеву, который давно предлагал им объединиться в смешанном парном разряде. Однако договориться удалось лишь за два дня до старта Уимблдона.
"Мы даже не тренировались вместе. Встретились только перед первым матчем во время разминки", - сказала она.
По словам Остапенко, успешной игре способствовало и хорошее взаимопонимание с партнером. "Марсело очень позитивный человек, с ним отличная энергия на корте. Если что-то не получалось у него, помогала я, и наоборот. У нас получился отличный баланс", - отметила латвийская теннисистка.
Она также призналась, что комфортно чувствует себя в смешанном разряде, поскольку умеет принимать даже мощные мужские подачи. "У меня нет проблем принимать подачи мужчин, если я понимаю, куда они будут подавать. Кроме того, в парном разряде я играю более раскованно и не отношусь ко всему слишком серьезно", - пояснила Остапенко. Она с улыбкой добавила, что мужчинам, наоборот, зачастую непривычно принимать подачи женщин.
В одиночном разряде Остапенко дошла до третьего круга, где на Центральном корте уступила первой ракетке мира Арине Соболенко. "Это был хороший матч. Она сыграла отлично, мне тоже кажется, что я показала хороший теннис. Несколько розыгрышей могли сложиться по-другому, и тогда результат был бы иным", - сказала латвийка.
По словам Остапенко, Уимблдон остается одним из лучших турниров мира. "Если ты играешь на Центральном корте Уимблдона, значит, достиг вершины в теннисе. Это особенное чувство", - подчеркнула спортсменка.
Теннисистка также сообщила, что в ближайшее время начнет работать с новым тренером, имя которого пока не раскрывает. Следующими турнирами для нее станут соревнования серии WTA 1000 в Торонто и Цинциннати, а затем Открытый чемпионат США.