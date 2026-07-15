"Я была на 100% уверена, что выиграю": Остапенко раскрыла, что помогло ей взять титул Уимблдона

"Когда мы вышли на корт, я была на 100% уверена, что выиграем. Потом мы проиграли первый сет, и у меня в голове была только одна мысль - я не хочу проигрывать третий финал Уимблдона подряд. Мне было все равно как, но этот матч нужно было выиграть", - рассказала Алена Остапенко на пресс-конференции.