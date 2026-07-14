Испания без особых проблем выиграла у Франции и вышла в финал ЧМ по футболу

На нынешнем турнире испанцы начали выступление с неожиданной ничьей с Кабо-Верде (0:0), после чего одержали только победы. На групповом этапе они обыграли Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0), а затем в плей-офф победили Австрию (3:0), Португалию (1:0) и Бельгию (2:1). В двух последних матчах победу Испании приносили голы Микеля Мерино, забитые в концовках встреч.