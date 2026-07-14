Испания без особых проблем выиграла у Франции и вышла в финал ЧМ по футболу
Французская команда, показывавшая весь чемпионат прекрасную наступающую игру, споткнулась об испанскую оборону. Двукратные чемпионы мира проиграли со счетом 0:2.
В начале матча активнее атаковали испанские футболисты, а полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо получил желтую карточку.
На исходе 20-й минуты в штрафной площади французов защитник Люка Динь, пытаясь выбить мяч, попал по бедру нападающему сборной Испании Ламину Ямалю, после чего в ворота Франции был назначен пенальти. Одиннадцатиметровый точно реализовал Микель Оярсабаль, выведя Испанию вперед.
Менее чем через десять минут травму получил защитник французов Вильям Салиба, которого заменил Максенс Лакруа. Вскоре после этого защитник сборной Испании Марк Кукурелья также получил желтую карточку после единоборства с одним из французских игроков.
В начале второго тайма, на 58-й минуте, Испания удвоила преимущество. После комбинации у штрафной площади Франции Дани Ольмо отдал передачу Педро Порро, который оказался без опеки и в одно касание отправил мяч в ворота.
Примерно через две минуты Ламин Ямаль отличился в быстрой контратаке, однако гол был отменен из-за положения "вне игры".
В оставшееся время французы пытались организовать атаки, однако испанцы уверенно действовали в обороне и практически не позволяли сопернику создавать опасные моменты.
За десять минут до конца основного времени, пытаясь остановить контратаку Франции, голкипер сборной Испании Унаи Симон выбежал за пределы штрафной площади. Однако Дезире Дуэ замешкался с ударом, и его попытка была заблокирована.
Позже после столкновения с Симоном желтую карточку получил нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, который был недоволен тем, что голкипер, по его мнению, затягивал время. В компенсированное время испанцы уверенно удержали победный счет.
Во втором полуфинале в среду сыграют сборные Англии и Аргентины.
До этого Испания лишь однажды выходила в финал чемпионата мира - в 2010 году, когда и стала чемпионом.
На нынешнем турнире испанцы начали выступление с неожиданной ничьей с Кабо-Верде (0:0), после чего одержали только победы. На групповом этапе они обыграли Саудовскую Аравию (4:0) и Уругвай (1:0), а затем в плей-офф победили Австрию (3:0), Португалию (1:0) и Бельгию (2:1). В двух последних матчах победу Испании приносили голы Микеля Мерино, забитые в концовках встреч.
Сборная Франции на групповом этапе победила Сенегал (3:1), Ирак (3:0) и Норвегию (4:1), а затем провела три матча плей-офф, не пропустив ни одного мяча. Французы обыграли Швецию (3:0), Парагвай (1:0) и Марокко (2:0). При этом четвертьфинальный матч против Марокко Килиан Мбаппе не смог доиграть из-за травмы.