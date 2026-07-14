Футболисты стали героями.
В мире
Вчера 23:19
ВИДЕО: норвежским футболистам, вернувшимся домой с ЧМ по футболу, устроили грандиозный прием
Мужскую сборную Норвегии по футболу, которая показала лучший результат в своей истории на чемпионате мира, на родине встретили около 88 тысяч болельщиков.
Сборная Норвегии впервые за 28 лет сыграла в финальной части чемпионата мира и дошла до четвертьфинала, где в упорной борьбе уступила Англии со счетом 1:2.
Футболистов чествовали на площади у Королевского дворца в Осло. Во время торжеств наследный принц Норвегии Хокон под бой барабанов возглавил традиционное для норвежских болельщиков "гребное движение викингов".
Кроме того, команда приняла участие в праздничном параде по улицам Осло.
Лидер сборной Эрлинг Холанн и полузащитник Сандер Берге прилетели вместе с командой и приняли участие лишь в начале празднования, после чего отправились отдыхать на Сицилию.