Россиянам дали зеленый свет на участие в международных соревнованиях по еще одному виду спорта

При этом в ITTF подчеркнули, что российские спортсмены обязаны соблюдать все применимые антидопинговые требования. В то же время принятое решение не отменяет действие других ограничений, таких как визовые ограничения, санкции или распоряжения государственных органов, которые могут помешать или полностью исключить участие российских спортсменов в соревнованиях.

