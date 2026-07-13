Россиянам дали зеленый свет на участие в международных соревнованиях по еще одному виду спорта
Международная федерация настольного тенниса (ITTF) разрешила российским спортсменам вновь выступать на своих соревнованиях под государственной символикой. Об этом организация сообщила в понедельник.
Как уже сообщал Otkrito.lv, на прошлой неделе Международный олимпийский комитет (МОК) отменил ограничения для российских спортсменов, разрешив им участвовать в командных соревнованиях и квалификационных турнирах к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
В заявлении ITTF говорится, что организация решила последовать рекомендации МОК и отменить ограничения, введенные после вторжения России в Украину в 2022 году. На международные соревнования по настольному теннису смогут вернуться как российские спортсмены, так и параспортсмены.
При этом в ITTF подчеркнули, что российские спортсмены обязаны соблюдать все применимые антидопинговые требования. В то же время принятое решение не отменяет действие других ограничений, таких как визовые ограничения, санкции или распоряжения государственных органов, которые могут помешать или полностью исключить участие российских спортсменов в соревнованиях.