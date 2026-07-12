В Сигулдском крае появится современный стадион
Сигулдская краевая дума продолжает развивать спортивную инфраструктуру в крае, осуществляя инвестиции в волости Аллажи.
За более чем 250 тысяч евро на стадионе Аллажской основной школы и спортивного центра будет обновлена легкоатлетическая беговая дорожка и сектор для прыжков в длину, что создаст современные и безопасные условия для школьных спортивных занятий и тренировок.
Строительные работы планируется начать в июле, предполагаемый срок их выполнения — девять месяцев.
«Реализация проекта обеспечит современные условия для школьников, спортсменов и местного сообщества, одновременно создавая возможности проводить различные легкоатлетические соревнования и спортивные мероприятия местного масштаба», — отмечает директор Аллажской основной школы Айна Кеплере.
Цель реализации проекта — обеспечить соответствие покрытия существующей беговой дорожки на стадионе современным требованиям. Беговая дорожка будет полностью обновлена: обустроят круг длиной 250 метров и прямую для спринта на 100 метров. Дорожка получит современное водопроницаемое резиновое покрытие и разметку в соответствии с требованиями лёгкой атлетики.
Одновременно на стадионе будет обновлён сектор для прыжков в длину с разгонной дорожкой из резинового покрытия. В рамках проекта также построят систему ливневой канализации, выполнят необходимое благоустройство территории, при этом сохранив существующие деревья.
После завершения строительных работ на стадионе в Аллажи будут обеспечены более качественные условия для спортивных занятий учеников Аллажской основной школы, тренировок спортивного центра и спортивной активности местного сообщества. Обновлённая инфраструктура будет также подходить для проведения различных спортивных мероприятий.
Как и прежде, после реконструкции стадион в неучебное время будет доступен всем жителям для активного отдыха. На период строительных работ стадион будет закрыт для посетителей.
Сумма договора на строительные работы составляет 240 286 евро, включая налог на добавленную стоимость, а сумма договора на строительный надзор — 9 317 евро с налогом на добавленную стоимость. Работы осуществляются за счёт средств бюджета самоуправления с привлечением кредита в Государственной кассе.