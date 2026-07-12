Англия и Аргентина пробились в полуфинал чемпионата мира по футболу
Сборные Англии и Аргентины по футболу, победив в дополнительное время, вышли в полуфинал чемпионата мира.
В четвертьфинале англичане встречались с Норвегией. Основное время завершилось вничью - 1:1 (1:1), а в овертайме победу Англии со счетом 2:1 принес Джуд Беллингем.
На 36-й минуте Андреас Шельдеруп ударом из левой части штрафной открыл счет, выведя Норвегию вперед. Однако на второй компенсированной минуте первого тайма после передачи Аарона Гордона Беллингем, несмотря на сопротивление защитника, сумел нанести точный удар и сравнял счет - 1:1.
Во втором тайме норвежцы отправили мяч в сетку, однако гол был отменен из-за нарушения правил Эрлингом Холандом в штрафной площади. В другом эпизоде сборная Норвегии попала в перекладину.
Матч перешел в дополнительное время, и уже на третьей его минуте Беллингем первым оказался на добивании после сейва вратаря и оформил дубль, установив окончательный счет - 2:1.
В другом четвертьфинале Аргентина и Швейцария в основное время сыграли вничью - 1:1 (1:0), однако в дополнительное время аргентинцы забили еще два мяча и победили со счетом 3:1.
На 10-й минуте после подачи углового Лионелем Месси Алексис Макаллистер головой отправил мяч в ворота и вывел Аргентину вперед. На 67-й минуте Дан Ндойе после комбинации с Рикардо Родригесом сравнял счет.
Спустя пять минут сборная Швейцарии осталась вдесятером после того, как Брель Эмболо получил вторую желтую карточку.
В первом дополнительном тайме команды голов не забили. На 112-й минуте Хулиан Альварес дальним ударом закрутил мяч в угол ворот и вновь вывел Аргентину вперед. На первой компенсированной минуте дополнительного времени после стремительной контратаки Лаутаро Мартинес поставил победную точку - 3:1.
В первом полуфинале Англия сыграет с Аргентиной. Во втором полуфинале встретятся сборные Франции и Испании.